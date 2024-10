Vor Dungeons & Dragons hat Daisy Head schon in 2 Fantasy-Epen mitgespielt – ihr könnt sie bei Netflix streamen

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben steht auf Platz 1 bei Netflix und das auch dank der Besetzung. Warum euch Magierin Daisy Head bekannt vorkommen könnte, lest ihr hier.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben war der große Erfolg im Kino leider nicht vergönnt, aber wenigstens kann ein immer größeres Publikum den Film im Streaming-Bereich entdecken. Dabei stolpert man früher oder später über Daisy Head, die Darstellerin der Roten Zauberin Sofina.

Dungeons & Dragons bei Netflix: Daisy Head hat einen berühmten Vater

Daisy Head ist noch kein großer Star, kommt aber aus einer Familie von Schauspielenden. Die 1991 geborene Britin ist die Tochter von Sarah Fisher und Schauspieler Anthony Head, der selber eine Fantasy-Verbindung hat. Anthony Head – Sohn einer Schauspielerin und eines Dokumentarfilmers – ist nämlich der Darsteller des Rupert Giles aus Buffy – Im Bann der Dämonen: Fanliebling, Mentor und Bibliothekar in Personalunion.

Tochter Daisy Head, deren ältere Schwester Emily ebenfalls schauspielert, tritt seit 2004 im Fernsehen auf. Zu ihren ersten größeren Projekten gehörten Nebenrollen in der Lauren Kate-Verfilmung Fallen – Engelsnacht, dem Action-Sequel Underworld 5: Blood Wars und die Hauptrolle in der Mystery-Serie Guilt. Darin spielt sie eine US-amerikanische Studentin, die in London des Mordes an ihrer Mitbewohnerin angeklagt wird. Die Serie streamt beim BBC iPlayer-Kanal auf Amazon.

Die Schauspielerin könnte euch aus zwei Fantasy-Serien bei Netflix bekannt vorkommen

In den letzten Jahren übernahm Daisy Head dann zunehmend größere Rollen. In der Netflix-Fantasy-Adaption Shadow and Bone – Legenden der Grisha spielte Head die Bildnerin Genya Safin. Die Freundin der Heldin Alina verbirgt ein dunkles Geheimnis, das ihr in Staffel 2 eine größere Rolle einbringt. Die Verfilmung des Grishaverse von Leigh Bardugo wurde allerdings nach nur zwei Staffeln eingestellt.

Daisy Heads zweiter großer Fantasy-Einsatz bei Netflix war die Rolle der Judy Talbot in der 5. Episode von Sandman (Titel: 24/7). Darin sucht der Bösewicht John ein Diner heim und nutzt seine Macht so, dass niemand mehr lügen kann – mit blutigen Folgen für die Anwesenden. Was mit Daisy Heads Figur passiert, wird an dieser Stelle nicht verraten, aber Eindruck hinterlässt sie auf jeden Fall.

Als Nächstes wird die Schauspielerin dann das historische Fach bedienen, wenn sie eine der Hauptrollen in der Serie The Gray House übernimmt. Die Geschichte aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg wurde unter anderem von Kevin Costner produziert, hat aber noch keinen deutschen Starttermin.