Dagegen sind die Avengers Schwächlinge: Wer ist wer bei Marvels Eternals?

Mit den Eternals trifft ein noch mächtigere Superheld:innen als die Avengers im Marvel Cinematic Universe ein. Aber wer genau sind Sersi, Ikaris, Thena und Co.?

Wann wir das nächste Abenteuer der Avengers im Marvel Cinematic Universe sehen werden, ist ungewiss. Dafür kündigt sich mit Eternals das nächste große Superheld:innen-Team an. Geschaffen wurde es von gottgleichen Figuren, den sogenannten Celestials.

Entdeckt das riesige Marvel Cinematic Universe auf Disney+ Zu Disney+ Mit allen Avenvers-Filmen

Die Avengers dürfen sich warm anziehen, wenn im November Eternals in die Kinos kommt. Doch wer gehört alles zu der außergewöhnlichen Gruppe? Der vor wenigen Tagen veröffentlichte Trailer gewährt einen ersten Blick auf die neuen Marvel-Figuren.

Hier könnt ihr euch den Eternals-Trailer anschauen:

Eternals - Teaser Trailer (English) (HD)

Nun stellt sich die Frage: Wer ist wer im neuen MCU-Blockbuster? Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir eine Übersicht mit allen Held:innen und deren Schauspieler:innen erstellt.

Gemma Chan als Sersi in Marvels Eternals

© Disney Gemma Chan als Sersi in Eternals

Sersi (Gemma Chan) ist das Mitglied der Eternals, das sich am ehesten den Menschen verbunden fühlt. Ihre eindrücklichste Fähigkeit ist Matter Transmutation: Sie kann alles verwandeln, was sie berührt. Mit Sersi findet ebenfalls eine herzzerreißende Liebesgeschichte ihren Weg ins MCU. Seit Jahrhunderten ist sie in Ikaris verliebt.

Funfact: Für Gemma Chan ist Sersi bereits die zweite MCU-Rolle. In Captain Marvel war sie bereits als Minn-Erva zu sehen. Zwischen den beiden Figuren besteht jedoch keinerlei Verbindung.

Richard Madden als Ikaris in Marvels Eternals

© Disney Richard Madden als Ikaris in Eternals

Ikaris (Richard Madden) ist der Anführer der Eternals auf der Erde und das mächtigste Mitglied der Gruppe. Er ist unheimlich stark, sehr charismatisch und kann kosmische Energie bündeln, die er dann wie Laserstrahlen aus seinen Augen schießt. Gemeinsam mit Sersi scheint er im Mittelpunkt der Ereignisse von Eternals zu stehen.

Angelina Jolie als Thena in Marvels Eternals

© Disney Angelina Jolie als Thena in Eternals

Thena (Angelina Jolie) verfügt über telepathisch und telekinetische Kräfte. Kosmische Energie nutzt sie dazu, um jede erdenkliche Waffe zu schaffen. Sie ist eine furchtlose Kriegerin und nimmt jede Herausforderung an. Im Trailer werden bereits eine coole Actionszenen mit Thena und einem leuchtenden Schwert angedeutet.

Lauren Ridloff als Makkari in Marvels Eternals

© Disney Lauren Ridloff als Makkari in Eternals

Makkari (Lauren Ridloff) macht in puncto Geschwindigkeit Quicksilver Konkurrenz. Abseits der üblichen Eternals-Vorzüge wie Stärke und Unsterblichkeit kann sie sich unheimlich schnell bewegen. Genauso wie ihre Schauspielerin, Lauren Ridloff, ist die Figur gehörlos, doch das hält sie nicht davon ab, als Superheldin die Welt zu retten.

Kumail Nanjiani als Kingo in Marvels Eternals

© Disney Kumail Nanjiani als Kingo in Eternals

Kingo (Kumail Nanjiani) kann genauso wie alle anderen Eternals kosmische Energie nutzen, greift im Kampf gerne aber auch auf seine Samurai-Fähigkeiten zurück, die er im 16. Jahrhundert erlernt hat. In der Gegenwart interessiert ihn das Superheldentum weniger. Vielmehr genießt er das luxuriöse Leben eines Bollywood-Stars.

Brian Tyree Henry als Phastos in Marvels Eternals

© Disney Brian Tyree Henry als Phastos in Eternals

Phastos (Brian Tyree Henry) ist ein Genie und Erfinder. Er kann alles schaffen, was er sich in seinem Kopf ausdenken kann, vorausgesetzt er hat sie nötigen Materialien zur Hand. Einige technologische Errungenschaften auf der Erde dürften auf seine Rechnung gehen. Im MCU soll Phastos zudem als erster offen schwuler Superheld auftreten,.

Salma Hayek als Ajak in Marvels Eternals

© Disney Salma Hayek als Ajak in Eternals

Ajak (Salma Hayek) tritt als spirituelle Anführerin der Eternals in Erscheinung. Ihre Fähigkeiten zeichnen sich nicht durch Macht und Stärke aus. Vielmehr ist es ihre Ruhe, Weisheit und Geduld, die sie zu einer ganz besonderen Persönlichkeit im Kreis der Superheld:innen macht. Zudem verfügt sie über kostbare Heilkräfte.

Lia McHugh als Sprite in Marvels Eternals

© Disney Lia McHugh als Sprite in Eternals

Sprite (Lia McHugh) wird von vielen unterschätzt, was vor allem daran liegt, dass sie aussieht wie ein Kind. Doch in ihrem Körper versteckt sich ein mächtiges Wesen: Sprite kann mit ihren Gedanken Dinge bewegen. Zudem vermag sie es, lebensechte Illusionen zu erstellen – ein bisschen wie Loki in den bisherigen MCU-Filmen.

Don Lee als Gilgamesh in Marvels Eternals

© Disney Don Lee als Gilgamesh in Eternals

Gilgamesh (Don Lee) ist stark, sehr stark. Wo sich Thena mit ihren Waffen im Kampf beweist, stürzt er sich mit einem Exoskelett aus kosmischer Energie ins Getümmel. Gilgamesh fällt jedoch nicht nur als legendärer Krieger auf, sondern ebenfalls durch seine Freundlichkeit, die er abseits der großen Schlachten an den Tag legt.

Barry Keoghan als Druig in Marvels Eternals

© Disney Barry Keoghan als Druig in Eternals

Druig (Barry Keoghan) besitzt eine ungeheuerliche Superkraft: Er kann andere Lebewesen mit seinen Gedanken kontrollieren. In den Comics nimmt er oft eine Außenseiterrolle ein, mitunter wendet er sich sogar gegen die Eternals. Hier schlummert einiges an Konfliktpotential, das der Film ausschöpfen kann.

Kit Harington als Dane Whitman in Marvels Eternals

© Disney Kit Harington als Dane Whitman in Eternals

Dane Whitman (Kit Harington) ist zwar keiner der Eternals, aber definitiv eine wichtige Figur für die Geschichte. In den Comics entdeckt er das Ebony Blade und nimmt die Identität von The Black Knight an. Doch dann stellt sich heraus, dass das Schwert verflucht ist und droht, Dane Whitman auf einen düsteren Pfad zu führen.

Eternals startet am 4. November 2021 in den deutschen Kinos.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf die Ankunft der Eternals im MCU?