Vor Oscar-Sieg: Anora-Star Mikey Madison hat vor 6 Jahren in Tarantino-Meisterwerk schockiert

In Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood hat Mikey Madison als psychotische Manson-Anhängerin geglänzt. Ohne die Rolle wäre die aktuelle Oscar-Gewinnerin nicht für Anora besetzt worden.

Bei der diesjährigen Oscarverleihung erlebte Mikey Madison ihren bisherigen Karriere-Höhepunkt. Für ihre Rolle als wehrhafte Sexarbeiterin Ani in Sean Bakers stürmischer Tragikomödie Anora wurde die 25-Jährige mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Wie der Regisseur bei seiner Dankesrede für die Beste Regie nochmal betonte, wäre Madisons Besetzung ohne einen gewissen Quentin Tarantino-Film nie zustande gekommen. Die Rede ist von Once Upon a Time ... in Hollywood.

2019 schockierte Mikey Madison in Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood

In dem Tarantino-Meisterwerk von 2019 wird die Hollywood-Geschichte des Jahres 1969 auf für den Regisseur typische Art aufbereitet. Der Regisseur mixt einmal mehr Fakten mit Fiktion, um neben den Schicksalen des absteigenden Filmstars Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und dessen besten Freunds und Stunt Doubles Cliff Booth (Brad Pitt) auch die schockierenden Morde rund um die Anhänger von Sektenführer Charles Manson zu erzählen.

Eine dieser Anhängerinnen, die an die reale Susan Atkins angelehnt ist und im Tarantino-Film Sadie heißt, wird von Mikey Madison gespielt. Ihre Figur ist in Once Upon a Time in Hollywood lange Zeit nur im Hintergrund zu sehen, bevor sie im Finale auf verstörende Art in den Mittelpunkt rückt.

Madisons Sadie schließt sich mit Austin Butlers Tex, Madisen Beatys Katie und Maya Hawkes Flowerchild aka Linda Kasabian zusammen, um Morde zu verüben. Dabei landen sie schließlich in Ricks Villa, wo sich Cliff auch gerade aufhält. Was dann passiert, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. In extrem blutiger Manier schreibt Tarantino allerdings wieder die Geschichte um und stürzt vor allem Madisons Sadie in ein unvergesslich heftiges Ende.

Wo kann man Anora und den Tarantino-Kracher mit Mikey Madison schauen?

Falls ihr euch Once Upon a Time in Hollywood jetzt anschauen wollt, braucht ihr nur ein Netflix-Abo. Hier streamt das Tarantino-Highlight zurzeit in der Flat. Den aktuellsten Oscar-Gewinner Anora könnt ihr gerade noch nicht im Abo streamen. Der Sean Baker-Film steht zum Beispiel bei Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen zur Verfügung.