Vor Stranger Things 4: Erste Bilder von Millie Bobby Brown als Sherlocks Schwester

In Enola Holmes schlüpft Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in die Rolle von Sherlock Holmes' Schwester. Henry Cavill spielt derweil den berühmten Privatdetektiv.

Bevor sie in der 4. Staffel von Stranger Things in ihrer Paraderolle als Eleven zurückkehrt, ist Millie Bobby Brown als Sherlock Holmes' Schwester bei Netflix zu sehen. Enola Holmes ist nicht nur der Titel des Films, sondern auch der Name der Figur, die von Nancy Springer für die sechsteilige Romanreihe The Enola Holmes Mysteries erdacht wurde.

Henry Cavill, der zuletzt als Geralt von Riva bei Netflix unterwegs war, übernimmt derweil den Part des ikonischen Privatdetektivs. Nachfolgend findet ihr die ersten Bilder aus dem Film. Ursprünglich sollte Enola Holmes ins Kino kommen, nun feiert die Adaption aber direkt auf Netflix veröffentlicht.



Enola Holmes mit Millie Bobby Brown und Henry Cavill

Ausschlaggebend dafür ist die Corona-Pandemie. Wie Collider berichtet, plant Netflix aktuell einen September-Start für Enola Holmes. Ein konkretes Datum steht allerdings noch nicht fest. Dafür wissen wir aber, dass sich auch Sam Claflin in den Kreis der Schauspieler gesellt. Er verkörpert Sherlocks Bruder, Mycroft Holmes.

Damit ist das Ensemble aber noch lange nicht komplett. Helena Bonham Carter wurde etwa als Mutter der Holmes-Geschwister gecastet und tritt somit als Eudoria Holmes in Erscheinung. Auch Fiona Shaw, die in den Harry Potter-Filmen als Petunia Dursley zu sehen war, gehört zum Cast der Verfilmung, die unter der Aufsicht von Fleabag-Regisseur Harry Bradbeer entstanden ist.

Auch Drehbuchautor Jack Thorne hat bereits die Bekanntschaft mit dem Jungen, der überlebte, gemacht. Er ist der Autor des erfolgreichen Theaterstücks Harry Potter und das verwunschene Kind. Zudem war er erst kürzlich ebenfalls in eine Netflix-Produktion involviert, nämlich das Musikdrama The Eddy, das Anfang des Jahres auf der Berlinale seine Premiere feierte.



