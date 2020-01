Vor The Walking Dead-Ausstieg: Erstes Michonne-Bild zeigt ihre finale Mission

In der kommenden 2. Hälfte der 10. Staffel The Walking Dead wird sich Danai Gurira als Michonne aus der Serie verabschieden. Jetzt gibt es ein erstes Bild aus ihren finalen Folgen.

Nur noch für maximal 8 Episoden wird Danai Gurira als Michonne zum Cast von The Walking Dead gehören. Schon seit Februar 2019 steht fest, dass die Darstellerin in der aktuellen 10. Staffel aus der Serie aussteigt. Zurzeit befindet sich The Walking Dead noch in der Halbzeitpause, doch ab dem 23. Februar 2020 wird die aktuelle Staffel mit der 9. Folge fortgesetzt.

Jetzt ist ein erstes Bild von Michonne veröffentlicht worden, das auf den finalen Handlungsstrang der Figur hindeutet.

Das Bild von Michonne aus den neuen The Walking Dead-Folgen zeigt ihre wichtige Mission

Das erste Michonne-Bild aus den kommenden The Walking Dead-Folgen stammt exklusiv von TVLine. Darauf ist Guriras Figur mit einer Taschenlampe neben Virgil (Kevin Carroll) zu sehen:

Beide begaben sich zuletzt zusammen auf den Weg zu einer Marinebasis, wo Virgil seine Familie finden will. Michonnes Ziel besteht wiederum darin, eine frische Ladung Waffen zurückzubringen, die im Kampf gegen Alpha und die Whisperer den entscheidenden Vorteil bringen dürften.

Ob Michonne ihr Ziel erreicht, bleibt aufgrund ihres sicheren Ausstiegs allerdings fraglich. Auch wenn der konkrete Abgang der Figur bislang noch ein Rätsel ist, könnte die Mission von Virgil und Michonne fatal enden.

The Walking Dead Staffel 10: Alle Folgen im Überblick und Stream

Michonne könnte nochmal zu The Walking Dead zurückkehren

Trotzdem muss der Serienausstieg von Gurira als Michonne nicht zwingend bedeuten, dass Fans die Figur nie mehr wiedersehen werden. In den kommenden drei The Walking Dead-Filmen rund um Rick Grimes könnte sie zum Beispiel noch einmal einen Auftritt haben.

The Walking Dead: Negan-Darsteller gesteht Fehler in Staffel 10 ein

Die zweite Hälfte der 10. Staffel von The Walking Dead startet am 23. Februar 2020 auf AMC. Die neuen Episoden sind in Deutschland jeweils einen Tag später auf FOX und im Anschluss bei Sky Ticket zu sehen.

Wie stellt ihr euch Michonnes Ausstieg in The Walking Dead vor?