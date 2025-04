Wann kommt Good American Family Folge 7? Alle Episoden der Thriller-Serie auf Disney+ im Überblick

Die True Crime-Serie Good American Family erzählt auf Disney+ die wahre Geschichte um den Fall Natalia Grace nach. Hier findet ihr die Episodenübersicht.

Die neue Thriller-Serie Good American Family sorgt bereits seit Monaten vor allem wegen zwei Sachen für Aufsehen. Zum einen stellt das True Crime-Projekt die erste große Hauptrolle von Ellen Pompeo nach ihrem Grey's Anatomy-Rücktritt dar. Zum anderen behandelt die Serie eine wahre Geschichte, die vor einigen Jahren bereits massive mediale Wellen schlug.

Auf Disney+ stehen nun seit dem 9. April 2025 die ersten fünf Folgen von Good American Family zur Verfügung. Hier erfahrt ihr, wann es die restlichen Episoden zu sehen gibt.

Good American Family bei Disney+: Alle Episoden in der Übersicht

Nachdem die Serie in den USA bereits im 19. März 2025 auf Hulu Premiere feierte, wurde ein deutscher Start zunächst für Mai 2025 angekündigt. Überraschend zog man ihn dann auf den 9. April vor. Dort erschienen direkt die ersten fünf Episoden im Stream.

Die weiteren Episoden werden bei Disney+ immer mittwochs veröffentlicht. Konkret kommt damit folgender Rhythmus zum Tragen:

Folge 1 bis 5 : Seit dem 9. April 2025 bei Disney+

: Seit dem 9. April 2025 bei Disney+ Folge 6 : Seit dem 16. April 2025 bei Disney+

: Seit dem 16. April 2025 bei Disney+ Folge 7 : Ab dem 23. April 2025 bei Disney+

: Ab dem 23. April 2025 bei Disney+ Folge 8: Ab dem 30. April 2025 bei Disney+

Good American Family umfasst acht Episoden und wurde als Miniserie konzipiert. Eine 2. Staffel ist demnach zunächst nicht vorgesehen.

Good American Family bei Disney+: Darum geht's in der True Crime-Serie

In Good American Family nimmt das Paar Kristine (Ellen Pompeo) und Michael Barnett (Mark Duplass) das siebenjährige Waisenkind Natalia Grace (Imogen Reid) bei sich auf. Natalia ist an einer Wachstumsstörung erkrankt, was in Kristine schon bald Zweifel sät. Denn sie beginnt zu glauben, dass Natalia ihr Alter nur vortäuscht – und in ihr eigentlich eine erwachsene Betrügerin steckt.

Ein Jahr später lebt Natalia verwahrlost in einer Mietwohnung. Als eine Nachbarin auf das Mädchen aufmerksam wird, wendet sie sich an die Behörden – und klagt gegen die Barnetts. Vor Gericht soll schließlich die Wahrheit ans Licht kommen...

Die Thriller-Serie wurde von Katie Robbins (Sunny) entwickelt und fiktionalisiert die wahren Begebenheiten um das amerikanisch-ukrainische Waisenkind Natalia Grace sowie der Familie Barnett, die sich ab 2010 zutrugen.

