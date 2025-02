Wann kommt Paddington 4? Das ist über die Fortsetzung von Paddington in Peru bekannt

Über 300.000 Kinotickets wurden bereits für Paddington in Peru in Deutschland verkauft. Aber wie geht es mit Paddington weiter und wann kommt Teil 4?

Seit vergangener Woche macht der tolpatschige Bär Paddington wieder die Kinos unsicher. In Paddington in Peru begibt sich der frisch gebackene Brite mit Familie Brown auf ein Abenteuer, das die Reihe in neue geografische Bahnen lenkt. Aber wie geht es nach Paddington 3 weiter und wann kommt Paddington 4?

Kommt Paddington 4 wirklich?

Es ist extrem wahrscheinlich, dass Paddington 4 kommt. Bereits im September 2024 haben Verantwortliche von Studiocanal bestätigt, dass der Film in frühen Stadien der Planung ist. Damals hieß es:

Wir arbeiten auch an einer neuen Fernsehserie und einem neuen Kinofilm, der 2027, 2028 erscheinen soll.

Konkret war noch nicht die Rede von Paddington 4, Beteiligten oder der Story. Aber die Paddington-Kinofilme sind eine solche Erfolgsgeschichte, dass eine Fortsetzung offensichtlich scheint. Paddington in Peru hat in Deutschland schon 345.000 Zuschauende in die Kinos gelockt, wie der Branchendienst Spot meldet.

Weltweit kratzt der Film international laut Variety an der Einspielmarke von 100 Millionen Dollar, obwohl er noch nicht in Nordamerika angelaufen ist. Alles sieht so aus, als würde auch der dritte Film ein großer Erfolg sein, was Bedenken bezüglich Teil 4 ausräumen dürfte.

Wann kommt Paddington 4? Ein Jahr liegt besonders nahe

Noch gibt es keine offizielle Meldung, dass Paddington 4 in der Entwicklung ist, aber die Verantwortlichen bei Studiocanal haben selbst 2027 oder 2028 ins Gespräch gebracht. Ein Jahr ist dabei besonders naheliegend, denn am 13. Oktober 1958 wurde Michael Bonds erstes Buch über den flauschigen Helden veröffentlicht: Ein Bär mit Namen Paddington. Damit feiert Paddington im Jahr 2028 seinen 70. Geburtstag – ein Kinostart im Jubiläumsjahr wäre naheliegend.

Über die weiteren Entwicklungen zur Zukunft von Paddington (im Kino) halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.