Was ist das 3 Body Problem? Wer den Titel des Netflix-Epos versteht, versteht die ganze Serie

Was ist das Problem in 3 Body Problem? Die Sci-Fi-Serie von Netflix bedient sich einem echten wissenschaftlichen Dilemma. Hier findet ihr eine einfache Erklärung.

Die Netflix-Serie 3 Body Problem ist ein Musterbeispiel für Science-Fiction. Sie verwebt reale wissenschaftliche Theorien und Beobachtungen mit einer fiktionalen Geschichte über den Erstkontakt der Menschheit mit einer außerirdischen Spezies. Die von den Game of Thrones-Schöpfern entwickelte Sci-Fi-Serie adaptiert dabei den gefeierten Roman Die drei Sonnen von Cixin Liu – und dessen zwei Fortsetzungen.

Aber was ist eigentlich das titelgebende 3 Body Problem? Das reale Physik-Problem ist der Schlüssel, um das große Mysterium der Netflix-Serie zu verstehen. Damit ihr beim Schauen (in der richtigen Sprachfassung) nicht völlig verwirrt seit, findet ihr hier eine einfache Erklärung für das Dreikörperproblem und dessen Rolle in der Serie. Komplexe mathematische Ausführungen findet ihr hier hingegen nicht.

Was ist das Dreikörperproblem in 3 Body Problem?

Das Dreikörperproblem stammt aus dem Bereich der Physik, genauer gesagt dem Astronomie-Teilgebiet der Himmelsmechanik, und ist auf die Beobachtungen Isaac Newtons zurückzuführen. Um es ganz simpel herunterzubrechen: Es geht um drei Körper, deren Anziehungsverhältnisse zueinander ein "unlösbares" Problem verursachen. Als Körper sind unter anderem Planeten, Sonnen oder Monde gemeint.

Das Problem bezeichnet in diesem Fall die Berechnung oder Voraussage der Bewegungsverläufe dreier Körper. Während sich der Bahnverlauf von zwei durch Gravitationskräfte beeinflusste Körper mittels mathematischer Modelle lösen lässt, sieht der Fall bei drei Körpern mit unterschiedlichen Massen schon ganz anders aus.

Drei Körper, die einander anziehen und abstoßen, verursachen chaotische Verläufe, die sich schwer und langfristig gar nicht voraussagen lassen. Natürlich gibt es bestimmte lösbare Ausnahmen und einige Lösungsansätze. Eine allgemeingültige Lösung für das Dreikörperproblem gibt aber bis heute nicht. Daher wird es auch als unlösbar beschrieben.

Eine ausführliche und anschauliche Erklärung findet ihr in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber was bedeutet das für die Netflix-Serie? Um das zu erklären, müssen wir uns jetzt in Spoiler-Gefilde begeben. Genauer gesagt: Ab jetzt folgen Spoiler bis zu Episode 3.



3 Body Problem erklärt: Diese Rolle spielt das Dreikörperproblem in der Netflix-Serie

Zu Beginn der Handlung von 3 Body Problem stellen rasant ansteigende Suizidfälle unter renommierten Wissenschaftler:innen die Geheimdienste und Kolleg:innen vor ein Rätsel. Dies führt die Physikerin Jin Cheng (Jess Hong) schließlich zu einem futuristischen Videospiel. Das Ziel des Spiels ist es, den chaotischen Verlauf der Sonne eines fremden Planeten zu berechnen.

Es handelt sich aber nicht um eine fiktive Welt, sondern eine digitale Nachbildung eines real existierenden und vier Lichtjahre von der Erde entfernten Planeten. Und dieser wird nicht von einer chaotischen Sonne umkreist, sondern gleich drei Sonnen.

Interessante Beobachtung: Streng genommen handelt es sich sogar um ein Vierkörperproblem, da der Planet der San-Ti eigentlich mit in das Problem eingerechnet werden müsste. Im Vergleich zu den drei Sonnen ist seine Masse aber so gering, dass er deshalb wohl vernachlässigt wird.

Der Planet der San-Ti (zu Deutsch: Drei Körper) benannten Spezies leidet unter den dramatischen Folgen des Dreikörperproblems. Denn die stetig wechselnde Entfernung zu den einzelnen Sonnen hat unterschiedliche und meist verheerende Auswirkungen auf das Leben auf dem Planeten.

Die von den drei Sonnen ausgelösten Katastrophen sind unter anderem:

Netflix Die drei Sonnen lösen gewaltige Katastrophen aus

Extreme Kälte : Wenn sich der Planet von den Sonnen entfernt.

: Wenn sich der Planet von den Sonnen entfernt. Extreme Hitze : Wenn mehr als eine Sonne am Himmel erscheint.

: Wenn mehr als eine Sonne am Himmel erscheint. Aufhebung der Gravitation: Wenn alle drei Sonnen in einer hintereinander aufgereihten Formation, einer sogenannten Syzygie, am Himmel erscheinen.

Eigentlich ist der Planet nicht für das Überleben einer Zivilisation geeignet. Doch die Spezies der San-Ti hat es geschafft, sich an diese widrigen Lebensbedingungen anzupassen und durch Dehydration und Hydration ihrer Körper die als chaotische Zeitalter bezeichneten Katastrophen auszusetzen.



Was die Serie nicht so klar ausbuchstabiert, aber in der Vorlage erklärt wird: Da sich die chaotische Laufbahn der drei Sonnen nicht voraussagen lässt, besteht die Möglichkeit, dass der Planet irgendwann mit einer der Sonnen kollidieren und dabei komplett zerstört wird.

Das Dreikörperproblem ist der Grund für die Invasion der Erde in 3 Body Problem

Aus genau diesem Grund sehen die San-Ti keine andere Möglichkeit, als sich einen neuen und sicheren Heimatplaneten zu suchen. Und da kommt ihnen ein in den 1960er Jahren aus China entsandtes Funksignal gerade recht. Allerdings braucht ihre Flotte 400 Jahre, um die Erde zu erreichen.



In der Buchvorlage gibt es sogar Charaktere, die das Dreikörperproblem der Außerirdischen zu lösen versuchen. Erwartungsgemäß scheitern sie gnadenlos. In der Netflix-Serie wird dies hingegen nicht groß thematisiert. Hier reicht die Erkenntnis, dass es sich um ein Dreikörperproblem handelt, schon aus, um im mysteriösen Videospiel das nächste Level zu erreichen.

Es geht also nicht darum, dieses Problem zu lösen. Stattdessen lässt die Organisation von Mike Evans (Jonathan Pryce) testen, ob bei den Spielenden der Wille besteht, die dramatische Lage der San-Ti zu akzeptieren und deren Ankunft auf der Erde vorzubereiten.

Mehr zur Netflix-Serie 3 Problem könnt ihr im Podcast hören:

Ist den Game of Thrones-Machern mit 3 Body Problem der nächste große Wurf gelungen? Im Podcast diskutierten wir ausgiebig und spoilerfrei über die Sci-Fi-Serie von Netflix:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

3 Body Problem ist die Adaption eines der spannendsten Science-Fiction-Werke der letzten Jahre. Wir klären im Podcast, ob die Serie Sci-Fi-Fans begeistern kann und ob die drastischen Änderungen zur Vorlage wirklich nötig waren.