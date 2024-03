Achtung bei der Sprachauswahl von 3 Body Problem: Die Netflix-Serie wiederholt den 1899-Fehler

Die mit Spannung erwartete Sci-Fi-Serie der Game of Thrones-Macher ist auf Netflix gestartet. Wer 3 Body Problem auf Deutsch schauen will, wird einiges verpassen.

Knapp 5 Jahre nach dem Ende von Game of Thrones melden sich die beiden Produzenten D.B. Weiss und David Benioff mit der nächsten Serien-Adaption einer gefeierten Roman-Saga zurück. Seit dem 21. März 2024 könnt ihr mit 3 Body Problem bei Netflix in eine epische Sci-Fi-Geschichte eintauchen, in der das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht und Menschen unterschiedlichster Nationen in ein gewaltiges Mysterium hineingeraten.

Um den globalen Ansatz hervorzuheben, gibt es in der Originalfassung mehrere Sprachen zu hören. Ihr wollt keine Untertitel lesen? Dann könnt ihr die Serie natürlich auch in einer komplett auf Deutsch synchronisierten Fassung schauen. Diese hat jedoch einige Nachteile und wiederholt einen Fehler, den Sci-Fi-Fans schon aus der Netflix-Serie 1899 kennen.

3 Body Problem: Das ist der große Unterschied zwischen Original und Synchronfassung

Bevor ihr euch auf die acht Folgen lange Mystery-Reise begebt, solltet ihr euch bei Netflix für die richtige Sprachoption entscheiden. Folgendes steht dabei zur Auswahl:



Originalfassung : Charaktere sprechen mehrheitlich Englisch. Es gibt aber auch Sequenzen, in denen Mandarin und Spanisch gesprochen wird. In dieser Version müsst ihr daher ein paar mal Untertitel lesen.

: Charaktere sprechen mehrheitlich Englisch. Es gibt aber auch Sequenzen, in denen Mandarin und Spanisch gesprochen wird. In dieser Version müsst ihr daher ein paar mal Untertitel lesen. Synchronfassung: In dieser Version wurden alle unterschiedlichen Sprachteile deutsch synchronisiert. Ihr müsst vereinzelt Untertitel lesen, wenn Charaktere für einzelne Sätze doch ins Englische wechseln.

Bei einer Serie mit unzähligen wissenschaftlichen Begriffen ist es natürlich erstmal leichter, eine verständliche Synchronfassung in der eigenen Landessprache zu wählen. Allerdings geht in der deutschen Version ein wichtiger Bestandteil der Serie verloren und es kommt dabei sogar zu irritierenden Fehlern.

Netflix 3 Body Problem zeigt einen ganzen Handlungsstrang auf Mandarin

Zu Beginn teilt sich die Geschichte von 3 Body Problem in zwei grundlegende Handlungsteile auf: Einer in der Gegenwart und einer im China der 1960er Jahre. In der Originalfassung wird der Unterschied der beiden Storys zudem durch Sprache hervorgehoben. Während die Mysterien der Oxford Five in Großbritannien einheitlich auf Englisch ausdiskutiert werden, sprechen alle Charaktere in den chinesischen Flashbacks Mandarin.

In der deutschen Synchronfassung sprechen alle Figuren ausschließlich Deutsch. Dadurch geht nicht nur der globale Ansatz der Geschichte verloren. Auch ergeben dadurch einige Szenen keinen wirklichen Sinn mehr.

Ein Beispiel: In einer Szene in Folge 3 offenbart sich die Schurkin Tatiana (Marlo Kelly) ihrem Gegenüber als Verbündete, in dem sie im Gespräch kurzzeitig in die chinesische Sprache Mandarin wechselt. Nur ergibt das kaum Sinn, wenn in der Serie zuvor alle Chinesen in ihrer Landessprache auf Deutsch zu hören sind. Mandarin wird somit zu einer Geheimsprache, die nur in ganz seltenen Fällen benutzt wird.

Die Netflix-Serie 3 Body Problem komplett auf Deutsch schauen: Ist das schlimm?

Film- und Serien-Fans kennen das Synchron-Dilemma aus unterschiedlichsten multilingualen Geschichte. In Quentin Tarantinos Inglourious Basterds verschwindet etwa die Sprachbarriere zwischen Deutschen und Amerikanern, während in der Netflix-Serie 1899 durch eine einheitliche deutsche Synchronisation ein kompletter Themenkomplex ausradiert wurde.



Ganz so drastisch ist es in 3 Body Problem nun nicht. Der chinesische Handlungsblock beschränkt sich nur auf die ersten zwei von insgesamt acht Episoden. Die nächste fremdsprachliche Sequenz ist erst im Finale wiederzusehen, in der Charaktere sich in Mexiko auf Spanisch unterhalten.

Netflix Auggie darf in der deutschen Fassung kein Spanisch mehr sprechen

Die sprachliche Vereinheitlichung in der deutschen Version hinterlässt dennoch einen faden Beigeschmack in Anbetracht, dass hier ein chinesischer Welt-Bestseller verfilmt wird und die Serien-Adaption bereits zu weiten Teilen komplett für ein westliches Publikum aufbereitet wurde.

Die Geschichte der Astrophysikerin Ye Wenjie (Zine Tseng) im China zur Zeit der Kulturrevolution ist eines der wenigen Elemente, das aus der chinesischen Romanvorlage komplett unangetastet geblieben ist. Dass die Charaktere in der Synchronfassung nicht mehr auf Mandarin zu hören sind, schwächt sowohl den globalen Ansatz der Erzählung als auch die kulturelle Authentizität von 3 Body Problem.

Natürlich bleibt die Auswahl der Sprachfassung am Ende jedem selbst überlassen. Aber vielleicht ist der große Unterschied beider Sprachfassungen ein guter Anlass, um 3 Body Problem gleich zweimal zu schauen. Denn in der Sci-Fi-Serie gibt es so viele Mysterien, Wendungen und Enthüllungen, dass es auch beim nächsten Binge der Staffel noch zahlreiche versteckte Hinweise zu entdecken gibt.

Podcast: Lohnt sich zu Netflix' Sci-Fi-Serie 3 Body Problem?

Ist den Game of Thrones-Machern mit 3 Body Problem der nächste große Wurf gelungen? Im Podcast diskutierten wir ausgiebig und spoilerfrei über die Sci-Fi-Serie von Netflix:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

3 Body Problem ist die Adaption eines der spannendsten Science-Fiction-Werke der letzten Jahre: Die Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu. Wir klären im Podcast, ob die Serie Sci-Fi-Fans begeistern kann und ob die drastischen Änderungen zur Vorlage wirklich nötig waren.