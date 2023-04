Was zur Hölle!? Netflix will Squid Game angeblich mit Meister-Regisseur neu auflegen

Neben der 2. Staffel von Squid Game plant Netflix einem neuen Gerücht zufolge auch ein US-Remake des Hits. Dafür will der Streaming-Dienst angeblich David Fincher als Regisseur gewinnen.

Nachdem Squid Game für Netflix zu einem der größten Hits überhaupt wurde, war eine 2. Staffel des südkoreanischen Hits nur eine Frage der Zeit. Der Streaming-Dienst plant aber angeblich nicht nur eine Fortsetzung. Einem neuen Gerücht zufolge soll ein amerikanisches Remake von Squid Game kommen – für das sich Netflix einen Meister-Regisseur schnappen will.

Netflix plant angeblich Squid Game-Neuauflage mit David Fincher

Laut CBR stammt das neue Gerücht von Hollywood-Insider Jeff Sneider, der generell als vertrauenswürdig und gut vernetzt gilt. In seinem The Hot Mic-Podcast sprach er jetzt darüber, dass Netflix angeblich eine US-Neuauflage von Squid Game plant und dafür Fight Club- und Sieben-Regisseur David Fincher gewinnen will.

Der Regisseur ist keine abwegige Wahl, denn er ist schon stark mit dem Streaming-Dienst verbunden. Für Netflix war er als Showrunner der Serien House of Cards und Mindhunter tätig. Außerdem drehte er seinen letzten Spielfilm Mank und sein kommendes Werk The Killer bei dem Streaming-Dienst.

Sneider sagt in seinem Podcast, dass er keine Ahnung hat, ob Fincher an einem amerikanischen Squid Game-Remake interessiert wäre. Netflix soll aber hart um den Meister-Regisseur kämpfen, um ihn bei dem Projekt an Bord zu holen.

Die 2. Staffel Squid Game soll 2023 gedreht werden. Ein Start-Datum ist noch nicht bekannt. David Finchers neuer Thriller The Killer mit Michael Fassbender erscheint am 10. November 2023 bei Netflix.

