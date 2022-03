Weder bei Netflix noch bei Amazon: Die nächsten Filme mit Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson & Co. kommen bei Apple TV+

Nicht nur Netflix, Amazon und Disney+ fahren große Eigenproduktionen im Filmbereich auf. Einige der spannendsten Streaming-Projekte entstehen aktuell bei Apple TV+.

Was haben der neue Film von Martin Scorsese, Ridley Scotts Napoleon-Biopic und die Verfilmung von Audrey Hepburns Leben mit Rooney Mara in der Hauptrolle gemeinsam? Sie alle werden für Apple TV+ produziert. Im direkten Vergleich zu Netflix, Amazon und Disney+ wird der relativ junge Streaming-Dienst oft übergangen.

Inzwischen entstehen hier jedoch einige der interessantesten Filmprojekte überhaupt. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir eine Liste mit allen Originalfilmen erstellt, die 2022 bereits erschienen sind. Darüber hinaus findet ihr weiter unten im Artikel die für 2023 und darüber hinaus geplanten Projekte.

Besonders auffällig ist: Wo Netflix auf Masse setzt, türmen sich bei Apple TV+ Prestigeprojekte mit großen Namen. Besonders die involvierten Hollywood-Stars sind bemerkenswert, angefangen bei Jennifer Lawrence und Dakota Johnson über Brad Pitt und George Clooney bis hin zu Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson und Will Smith.

Alle Filme von Apple TV+, die 2022 schon erschienen sind

Macbeth – Schwarz-weiße Shakespeare-Verfilmung von Joel Coen mit Denzel Washington und Frances McDormand in den Hauptrollen (14. Januar 2022)



– Coming-of-Age-Film von Josephine Decker mit Grace Kaufman, Jacques Colimon und Pico Alexander. (14. Februar 2022)



Alle Filme von Apple TV+, die 2022 noch kommen

Alle geplanten Filme von Apple TV+ für 2023 und danach

Argylle – Agentenfilm von Matthew Vaughn mit einem Mega-Cast, der Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, Dua Lipa und Ariana DeBose umfasst



– Agentenfilm von Matthew Vaughn mit einem Mega-Cast, der Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, Dua Lipa und Ariana DeBose umfasst Sharper – Thriller von Brian Gatewood und Alessandro Tanaka mit Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton und John Lithgow



– Thriller von Brian Gatewood und Alessandro Tanaka mit Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton und John Lithgow Tetris – Kingsman-Star Taron Egerton erlebt in dem Drama die Geschichte eines der prägendsten Titel in der Geschichte der Videospielgeschichte



– Kingsman-Star Taron Egerton erlebt in dem Drama die Geschichte eines der prägendsten Titel in der Geschichte der Videospielgeschichte Napoleon – Historienepos von Ridley Scott mit Joqauin Phoenix als Napoleon Bonaparte und Vanessa Kirby als Kaiserin Josephine

– Historienepos von Ridley Scott mit Joqauin Phoenix als Napoleon Bonaparte und Vanessa Kirby als Kaiserin Josephine Ghosted – Action-Abenteuer von Rocketman-Regisseur Dexter Fletcher mit Ana de Armas, Chris Evans und Adrien Brody in den Hauptrollen



– Action-Abenteuer von Rocketman-Regisseur Dexter Fletcher mit Ana de Armas, Chris Evans und Adrien Brody in den Hauptrollen Spellbound – Fantasy-Animationsfilm über ein Mädchen, das alles daran setzt, um den Zauber zu brechen, der ihr Königreich gespalten hat



– Fantasy-Animationsfilm über ein Mädchen, das alles daran setzt, um den Zauber zu brechen, der ihr Königreich gespalten hat The Beanie Bubble – Drama über eine der größten Spekulationsblasen der 1990er Jahre mit Elizabeth Banks, Zach Galifianakis und Succession-Star Sarah Snook



– Drama über eine der größten Spekulationsblasen der 1990er Jahre mit Elizabeth Banks, Zach Galifianakis und Succession-Star Sarah Snook Bad Blood – Don't Look Up-Regisseur Adam McKay erzählt den Aufstieg und Fall von Theranos-CEO Elizabeth Holmes mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle



– Don't Look Up-Regisseur Adam McKay erzählt den Aufstieg und Fall von Theranos-CEO Elizabeth Holmes mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle Bride – Drama von Sebastián Lelio mit Scarlett Johansson als künstliche Frau, die als perfekte Ehefrau geschaffen wurde, sich nun aber gegen ihre Schöpfer wendet



– Drama von Sebastián Lelio mit Scarlett Johansson als künstliche Frau, die als perfekte Ehefrau geschaffen wurde, sich nun aber gegen ihre Schöpfer wendet Snow Blind – Thriller von The Guilty-Regisseur Gustav Möller mit Jake Gyllenhaal

– Thriller von The Guilty-Regisseur Gustav Möller mit Jake Gyllenhaal Dolly - Drama von Vanessa Taylor und Drew Pearce mit Florence Pugh



- Drama von Vanessa Taylor und Drew Pearce mit Florence Pugh Being Heumann – Coda-Regisseurin Sian Heder verfilmt Judy Heumanns Memoiren



– Coda-Regisseurin Sian Heder verfilmt Judy Heumanns Memoiren Sue Mengers Biopic – Jennifer Lawrence spielt die Talentmanagerin Sue Mengers

– Jennifer Lawrence spielt die Talentmanagerin Sue Mengers Audrey Hepburn Biopic – Rooney Mara spielt Schauspielerin Audrey Hepburn



– Rooney Mara spielt Schauspielerin Audrey Hepburn Untitled Jon Watts Project – Thriller von Spider-Man: No Way Home-Regisseur Jon Watts mit George Clooney und Brad Pitt als Fixer

Nachdem Apple TV+ zuletzt starke Filme wie On the Rocks, Billie Eilish: The World's a Little Blurry und The Velvet Underground hervorgebracht hat, legt der Streaming-Dienst jetzt erst richtig los. Unter den angekündigten Projekten befinden sich nicht nur große Blockbuster, sondern ebenso potentielle Anwärter für die Oscars 2023.

