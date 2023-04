Weder bei Netflix noch bei Amazon: Marvel-Legende Chris Evans leidet in neuem Action-Blockbuster wegen James Bond-Star

Heute startet einer der größten Action-Blockbuster des Jahres bei Apple TV+. Die Rede ist von dem romantisch angehauchten Ghosted mit Ana de Armas und Chris Evans in der Hauptrolle.

Spätestens seit ihrem grandiosen Auftritt in James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben ist klar, dass wir von Ana de Armas im Actionfach noch einiges sehen werden. Mit Ballerina steigt sie nächstes Jahr ins John Wick-Universum sein. Darüber hinaus war sie zuletzt in dem explosiven Netflix-Blockbuster The Gray Man zu sehen.

Zum Cast von The Gray Man gehörte ebenfalls Marvel-Star Chris Evans, der Captain Americas Schild gegen den voluminösen Schnauzer eines fiesen Bösewichts eintauschte. In Ghosted treffen de Armas und Evans erneut aufeinander. Die romantische Action-Komödie feiert heute ihre Streaming-Premiere bei Apple TV+.

Ghosted bei Apple TV+: Ana de Armas und Chris Evans in romantischer Action-Komödie

Evans übernimmt in Ghosted die Rolle von Cole, der ein recht unspektakuläres Leben führt. Als er eines Abends der geheimnisvollen Sadie (Ana de Armas) trifft, glaubt er, die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Cole würde für Sadie alles tun und schreibt ihr eine leidenschaftliche Nachricht nach der anderen. Keine Antwort.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ghosted schauen:

Ghosted - Trailer (Deutsch) HD

Sadie ghostet Cole, was diesen an der Rand der Verzweiflung treibt. Der nächste Schock folgt, als er herausfindet, dass sein Crush in Wahrheit eine Geheimagentin ist, die gerade mitten in einer gefährlichen Mission steckt, um die Welt zu retten. Wie es aussieht, muss das zweite Date noch ein paar verprügelte Schurken länger warten.

Funfact: Ghosted ist bereits der dritte gemeinsame Film von Ana de Armas und Chris Evans. Bereits vor The Grey Man waren sie in dem gefeierten Krimi Knives Out aus dem Jahr 2019 zu sehen.

Ghosted setzt das Revival der actiongeladenen RomCom fort, die zuletzt mit The Lost City und Shotgun Wedding ihr Comeback auf der großen Leinwand feierte. Ursprünglich wurde der Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle angekündigt. Aufgrund von Terminüberschneidungen musste sie das Projekt jedoch verlassen.

Inszeniert wurde der Film von Rocketman-Regisseur Dexter Fletcher, der ein Drehbuch von gleich vier Marvel-Experten verfilmt hat. Hinter Ghosted steckt das Deadpool-Duo Rhett Reese und Paul Wernick sowie Chris McKenna und Erik Sommers, die die jüngsten Spider-Man-Filme mit Tom Holland geschrieben haben.

Ghosted streamt ab sofort exklusiv bei Apple TV+.

