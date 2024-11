Weder Goku noch Broly: Akira Toriyama bestätigte die beiden Dragon Ball-Krieger, vor denen Freezer Angst hat zu kämpfen

Vor seinem Tod verriet Manga- und Anime-Schöpfer Akira Toriyama ein Dragon Ball-Geheimnis, das Fans auf der ganzen Welt überraschen könnte. Vor wem fürchtet sich der Superschurke Freezer?

Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama verstarb dieses Jahr leider schon im Alter von nur 68 Jahren. In der Zeit vor seinem Tod arbeitete die Manga- und Anime-Legende aber bis zuletzt an verschiedenen Projekten aus der bunten Action-Welt mit. Unter anderem an dem Film Dragon Ball Z: Resurrection F, zu dem er das Drehbuch beisteuerte.

In diesem wird eine für Dragon Ball-Fans interessante Frage geklärt: Vor wem fürchtet sich eigentlich der außerirdische Superschurke Freezer?

Dragon Ball-Schöpfer enthüllte, mit wem sich Anime-Schurke Freezer nicht anlegen würde

Freezer lernten wir schon in der Serie Dragon Ball Z als mächtiges Alien kennen, das von Goku nur knapp über mehrere Episoden hinweg im Kampf besiegt werden konnte. Es gibt aber zwei übermächtige Figuren im Universum, vor denen selbst der außerirdische Mutant, der mehrere Welten unterjochen wollte, sich fürchtet: Majin Boo und Beerus.

Im Dragon Ball-Film Resurrection F will Freezer Rache nehmen und ist überrascht, als er erfährt, dass Goku das magische Wesen Majin Boo bezwungen hat. Sein Vater König Cold hatte ihn nämlich vor dem pinken Dämon gewarnt. Ihn und den Katzengott Beerus solle er besser niemals herausfordern, meinte Freezers Vater.

Ob Freezer in einer seiner Formen gegen einen der beiden nicht doch eine Chance hätte, diskutieren Dragon Ball-Fans bis heute.

Wo kann ich Dragon Ball Z: Resurrection F ansehen?

Die Rückkehr von Fiesling Freezer im Anime-Film Dragon Ball Z: Resurrection F könnt ihr auf dem Streaming-Dienst Crunchyroll miterleben. Dort findet ihr unter anderem auch die brandneue Serie Dragon Ball Daima, in der Goku und Co. geschrumpft werden und in einer neuen Welt ein Abenteuer bestehen müssen.

Für Akira Toriyamas letztes Projekt, die Sci-Fi-Anime-Serie Sand Land: The Series, müsst ihr euch allerdings an Disney+ wenden.

Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form bereits auf unserer mexikanischen Schwesternseite Sensacine.