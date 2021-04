Wer hat Sara ermordet Staffel 2: Ist sie wirklich tot? Alle wichtigen Fragen vor der Fortsetzung

Staffel 2 von Wer hat Sara ermordet startet schon bald in Deutschland bei Netflix. Außerdem reden wir hier über die drängenden Fragen nach dem Finale.

Über die 2. Staffel des Netflix-Serien-Hits Wer hat Sara ermordet? ist bereits viel bekannt. Wochenlang setzte sich die mittlerweile erfolgreichste internationale Netflix-Serie auf Platz 1 der Top 10 fest - auch in Deutschland.

Das Staffelfinale ließ viele Fragen zum Mord an Sara offen, eröffnete neue Rätsel und stiftete vor allem Verwirrung bei den Fans. Ungefähr 1000 Antworten (keine Garantie auf Genauigkeit) ist uns Staffel 2 schuldig. Darauf kommen wir weiter unten zu sprechen.

In diesem Artikel fassen wir die wichtigsten Infos zu Wer hat Sara ermordet Staffel 2 zusammen:

Das Startdatum von Staffel 2

Die mögliche Folgenanzahl von Staffel 2

Ob es schon einen Trailer zu Staffel 2 gibt

gibt Die Handlung von Staffel 2 und die wichtigsten Fragen



Ob in Staffel 2 der Mord an Sara wirklich endlich (!!) aufgeklärt wird.

Erscheinungsdatum in Deutschland: Wann startet Staffel 2 von Wer hat Sara ermordet?

Netflix veröffentlich Staffel 2 von Wer hat Sara ermordet am Mittwoch den 19. Mai 2021. Wie gewohnt erscheinen alle Folgen gleichzeitig. Wenn ihr es ganz eilig habt: In der Regel lädt der Streamingdienst neue Folgen zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr hoch.

Gibt es schon einen Trailer zu Wer hat Sara ermordet Staffel 2?

Ja, hier ist der kurze Trailer, der vor allem Alex (Manolo Cardona) bei Ermittlungen in Saras mysteriöser Vergangenheit zeigt.

Who killed Sara? - S02 Trailer (Spanish) HD

Wie viele Folgen wird es in Wer hat Sara ermordet Staffel 2 geben?

10 Folgen, wie die 1. Staffel. Alles andere wäre eine große Überraschung.

Die wichtigsten Fragen an die Handlung in Staffel 2 von Wer hat Sara ermordet?

Ich liste hier ein paar offene Rätsel auf, die alle aufeinander aufbauen.

Mal ehrlich: Wer hat Sara ermordet?

Die wichtigste Frage, die die 2. Staffel (hoffentlich) zufriedenstellend aufklärt. Hier sind die verdächtigsten Verdächtigen:

Der Patriarch César (Ginés García Millán) - ist der Vater von Saras ungeborenem Kind.

Die Matriarchin Mariana (Claudia Ramírez) - Will das Glück ihrer Familie erhalten.

Der Handlanger Elroy (Héctor Jiménez) - Wurde von Mariana mit dem Mord beauftragt.



Der bloßgestellte José María alias Chema (Eugenio Siller) - Sara wollte ihn zwangs-outen.

Der Menschenhändler Sergio (Juan Carlos Remolina) - Sara weiß von seinen Machenschaften.

Sara (Ximena Lamadrid) selbst durch einen Suizid - ihr Tagebuch gibt Hinweise darauf.

Wird der Mord an Sara in Staffel 2 wirklich aufgeklärt? Oder passiert das erst in Staffel 3?



"Ich kann nur sagen, dass sie bald wissen werden, was passiert ist", verspricht Manolo Cardona im Interview mit Popsugar . Im selben Gespräch stellt er eine "verrückte" 2. Staffel voller Überraschungen in Aussicht. Nicht ausgeschlossen, dass die Autor*innen ihr fieses Spiel noch weiter treiben, die Auflösung weiter herauszögern oder auch komplett irrelevant machen.

Vor allem, wenn Netflix von seiner erfolgreichsten internationalen Serie (55 Millionen Zugriffe seit Start) mehr haben will. Kommt womöglich Wer hat Sara ermordet Staffel 3?

Wer ist die Leiche im Garten von Alex?

Jetzt kommen wir zu den Details. Auch zur Leiche und dem Schädel, die Alex am Ende von Staffel 1 ausgräbt, gibt es Theorien. Die beste: Es handelt sich hier um Saras unbekannten Vater, der nicht der Vater von Alex ist. César (Ginés García Millán) könnte ihn umgebracht haben.

Ist Sara wirklich tot?

Saras bewegte Hintergrundgeschichte (psychische Krankheit, Suizidgedanken, unbekannter Vater, Schwangerschaft etc.) ist noch nicht mal annähernd erforscht. Staffel 2 kümmert sich darum, wie der Trailer oben zeigt. Dass sie am Ende gar noch lebt, ist eine der beliebtesten Theorien, die sich aus dem Wust an Theorien herausgeschält hat. Todesfälle, bei denen die Leichen nicht gezeigt werden, sind immer verdächtig.

Alex-Darsteller Manolo Cardona will in dem Interview mit Popsugar diese Theorie nicht abschmettern: "Das ist eine Möglichkeit. Es gibt viele Gerüchte und viele Vermutungen und viele Ideen, die sich die Fans der Show ausgedacht haben." Lest hier eine alternative Theorie: Gibt es mehrere Täter*innen?

Ist der kleine Bruno eigentlich Césars Sohn?

Wenn Sara überlebt hat, stellt sich die Frage, was mit ihrem Kind passiert ist. Sie war schwanger von César. Und jener César schenkt Bruno, dem Sohn von Rodolfos Noch-Ehefrau Sofia, auffallend viel Aufmerksamkeit. Er ist der Vater ihres zweiten Kindes. Wie viele Kinder hat César gezeugt?

Warum ist Alex überhaupt ins Gefängnis gekommen?

Die Umstände von Alex' Verurteilung sind immer noch neblig und führen zu Logiklöchern in Wer hat Sara ermordet. Er hat sich von den Lazcanos einnehmen lassen und den Mord auf sich genommen, sein Geständnis aber widerrufen. Wie lief die Verhandlung? Welche Beweise gab es eigentlich gegen ihn? Ist alles nur ein großer Verschwörungsluftballon, den César oder jemand anderes aufgeblasen hat, um Sara aus der Schusslinie zu nehmen?

Es gibt noch etliche weitere Fragen, die auf ihre Auflösung warten. Zum Beispiel der sehr düstere Hintergrund von Elroy, der seine Eltern tötete. Dann ist da noch Marifer, Saras Jugendfreundin, die Alex mit Informationen fütterte, deren Rolle in dem Spiel aber nicht vollständig geklärt ist. Sie soll zudem Saras Schwester sein.

Man darf wirklich nicht zu lange über Wer hat Sara ermordet nachdenken. Je länger man es tut, desto mehr Unklarheiten fallen auf. Also: Abwarten bis zum 19. Mai.

Mehr Serien-Tipps: Die größten Streaming-Highlights im April 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an April-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TVNOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor.



Was sind eure Theorien zu Wer hat Sara ermordet?