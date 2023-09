Wer ist Johanna Wokalek? Die neue Polizeiruf 110-Kommissarin Cris Blohm erklärt

Die neue Polizeiruf 110-Folge wartet mit einer neuen Komissarin auf. Ab sofort ermittelt Johanna Wokalek als Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm in München.

Der Münchener Polizeiruf hat schon viele große Namen gesehen. Wenn wir in der Geschichte des TV-Formats zurückgehen, finden sich etwa Folgen mit dem stets exzellenten Matthias Brandt in der Hauptrolle. Zuletzt ermittelte Verena Altenberger in der Landeshauptstadt Bayerns. Doch auch diese Ära ist jetzt offiziell vorbei.

Mit Polizeiruf 110: Little Boxes stellt uns der Münchener Polizeiruf eine neue Figur vor, die wir noch nie zuvor gesehen haben: Johanna Wokalek verkörpert ab sofort Cris Blohm. Ihr erster Fall ist gleich ein kontroverser. Es geht um ernste Themen wie Polizeigewalt und Rassismus, die das Können der neuen Ermittlerin auf die Probe stellen.

Polizeiruf 110: Wer ist die neue Kommissarin Cris Blohm?

Bei Cris Blohm handelt es sich um eine neue Figur, die im Zuge von Little Boxes ins Polizeiruf-Universum eingeführt wird. Die Kriminalhauptkommissarin hat mehrere Einsätze im Ausland hinter sich und zieht nun zurück nach München. In der Besprechung des Tagesspiegels wird Cris Blohm wie folgt umschrieben:

[...] die von Wokalek gespielte Cris Blohm [...] ist eine vielversprechende Figur. Sie lässt sich nie provozieren, wirkt immer neugierig und offen. Wokalek spielt die Kommissarin auf eine verschmitzte und unerschrocken freundliche Art.

Woher kennt man Cris Blohm-Darstellerin Johanna Wokalek?

Johanna Wokalek, Jahrgang 1975, hat bereits eine lange Karriere hinter sich. Schon in den 1990er war sie im Theater auf der Bühne zu sehen, ehe mehr und mehr Rollen in Film- und Fernsehproduktionen folgten. Der Heimatfilm Hierankl aus dem Jahr 2003 gilt als ihr Durchbruch. Für ihre Darbietung bekamt sie den Bayerischen Filmpreis.

BR/Ariane Krampe Filmproduktion/Hendrik Heiden Das neue Polizeiruf-Team München: Johanna Wokalek, Stephan Zinner und Bless Amada

Fünf Jahre später spielte sie die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin in der dem gefeierten Geschichtsdrama Der Baader Meinhof Komplex. 2009 übernahm sie in der Bestseller-Verfilmung Die Päpstin die Titelrolle. Ebenfalls erwähnenswert in Hinblick auf ihr Schaffen ist der deutsche Endzeitfilm Die kommenden Tage aus dem Jahr 2010.

Mit Krimis und Ermittlungen kennt sich Wokalek bestens aus. Im Lauf der Jahre war sie an drei verschiedenen Tatorten beteiligt: Tatort: Der tote Chinese (2008), Tatort: Falscher Hase (2019) und Tatort: Saras Geständnis (2022). Zuletzt war sie in dem herausragenden Historienfilm Sisi & Ich auf der großen Leinwand zu sehen.

Noch ein neues Gesicht: Wer ist Bless Amada?

Chris Blohm ermittelt nicht allein. Ihr zur Seite steht eine weitere neue Figur, die wir im Zuge von Little Boxes im Polizeiruf-Universum begrüfen dürfen: Otto Ikwuakwu. Gespielt wird er von Bless Amada. Bekannt ist er u.a. aus dem ZDF-Zweiteiler Waldgericht – Ein Schwarzwaldkrimi, der Netflix-Serie Kitz und der Komödie Beckenrand Sheriff, die sich auch in der Filmographie von Wokalek wiederfindet.



Und was ist aus Stephan Zinner Dennis Eden geworden?

Keine Angst: Stephan Zinner ist nach wie vor Teil des Münchener Polizeirufs. Gemeinsam mit Verena Altenberger führte er als Dennis Eden die drei vergangenen Fälle an: Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze (2021), Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen (2022) und Polizeiruf 110: Paranoia. Zuvor gastierte er in anderen Rollen in Polizeiruf 110: Wie ist die Welt so stille (2008) und Polizeiruf 110: Tatorte (2018).

Wann läuft Polizeiruf 110: Little Boxes im TV?

Polizeiruf 110: Little Boxes läuft heute Abend, am 17. September 2023, um 20:15 im Ersten. Die Ausstrahlung geht bis 21:45 Uhr. Die Wiederholung folgt um 21:45 auf ONE und in der Nacht von Montag auf Dienstag um 00:15 Uhr im Ersten. Alternativ könnt ihr die Folge in der ARD-Mediathek schauen. Bereits am 2. September 2023 feierte Little Boxes seine Premiere beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen.

