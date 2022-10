Wer ist Wullf Yularen in Andor? Folge 7 bringt vergessene Star Wars-Figur zurück

Achtung, es folgen Spoiler! Die 7. Folge von Andor stellt uns mit Wullf Yularen eine besondere Star Wars-Figur vor. Der imperiale Colonel hat eine äußerst faszinierende Geschichte hinter sich.

Obwohl Andor als Spin-off aus Rogue One: A Star Wars Story hervorgegangen ist, macht sich die neue Star Wars-Serie bei Disney+ wenig aus großen Gastauftritten und Easter Eggs. Die meisten Querverweise werden subtil in die Geschichte eingeflochten. In die jüngste Folge schleicht sich dennoch ein höchst faszinierender Charakter.



Wullf Yularen marschiert durch die Räume des imperialen Sicherheitsbüros und sorgt bei einigen Star Wars-Fans für Entzücken. Wullf Yularen? Dieser Name tauchte schon öfter in der weit entfernten Galaxis auf. Umso ironischer ist es, dass der allererste Auftritt der Figur von Star Wars-Schöpfer George Lucas nie konkret benannt wurde.



Andor Folge 7 bringt Wullf Yularen aus Episode 4 zurück

Das erste Mal, dass wir Wullf Yularen im Star Wars-Universum gesehen haben, war in dem 1977 erschienen Krieg der Sterne. Theoretisch ist er somit eine der ältesten Figuren des Franchise. Damals bewegte er sich nur ein paar Mal im Hintergrund durch den Todesstern. Seinen Namen hat Yularen erst durch ein Sammelkartenspiel erhalten.

© 20th Century Studios/Disney Wullf Yularen in Krieg der Sterne

Erst das von 1995 bis 2001 erschienene Star Wars Customizable Card Game hat dem Gesicht des imperialen Colonels einen Namen gegeben. Später schaute die Figur in Star Wars: The Clone Wars sowie in 23 Episoden der dazugehörigen Animationsserie vorbei. Auch in Star Wars Rebels war Yularen zwei Episoden lang zu sehen.



Wer spielt Wullf Yularen? In Krieg der Sterne wurde die Figur von Robert Clarke verkörpert. Im Animationsbereich hat Tom Kane Yularen seine Stimme geliehen. In Andor übernimmt der britische Schauspieler Malcolm Sinclair die Rolle. Zuvor spielte er in Filmen wie Casino Royale und V wie Vendetta mit.

Neben weiteren Erwähnungen in Comics, Büchern und Videospielen hat Wullf Yularen in der 7. Folge von Andor einen seiner bisher eindrucksvollsten Auftritte. Spannend an der Figur ist, dass sie sich nach dem Zusammenbruch der Republik einfach der neuen Ordnung anpasste und jetzt das imperiale Sicherheitsbüro herumkommandiert.

Wullf Yularens Verbindung zu Star Wars-Bösewicht Thrawn

Yularens Präsenz in Andor eröffnet einige Möglichkeiten zur Vernetzung einzelner Star Wars-Geschichten. Nicht zuletzt verfügt er über eine Verbindung zu Großadmiral Thrawn, dessen erster Live-Action-Auftritt in der 2. Staffel von The Mandalorian geteast wurde und voraussichtlich im Rahmen der für 2023 geplanten Ahsoka-Serie stattfindet.

© Disney Wullf Yularen in Andor

Wir sollten jedoch nicht davon ausgehen, dass Andor zur Startrampe von Ahsoka wird. Serienschöpfer Tony Gilroy hat mehrmals betont, dass die auf zwei Staffeln ausgelegte Serie in den Ereignissen von Rogue One mündet und wir keine Cameo-Parade à la The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett erwarten sollten.



Neue Star Wars-Serie: Hier könnt ihr Andor direkt bei Disney+ streamen *

Vielmehr wirkt es, als wird Yularen als Gegenpart zu Mon Mothma aufgebaut, während die ISB-Mitarbeiterin Dedra Meero Cassian ins Visier nimmt. Mon Mothma hat in den letzten Andor-Folgen deutlich mehr Profil gewonnen. Auch hier haben wir es mit einer vertrauten Star Wars-Figur zu tun, die durch die Ereignisse in Andor neu definiert

