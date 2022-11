Wer war Leonora Knatchbull? The Crown Staffel 5 erzählt eine tragische, wahre Geschichte

Der tragische Tod von Leonora Knatchbull ist das zentrale Ereignis von The Crown Staffel 5, Folge 1. Wir erklären die Figur und wie ihr Todesfall auf ein umstrittenes Gerücht hinführt.

Seit gestern ist die 5. Staffel der aufwendigen Serie The Crown bei Netflix abrufbar. Folge 2 The System nähert sich einem brisanten Gerücht um die Königsfamilie – und ein Trauerfall dient als erzählerische Hinführung: der Tod von Leonora Knatchbull. Wir erklären in aller Kürze die tragische Geschichte des Mädchens.

Wer war Leonora Knatchbull und wie war sie mit dem Königshaus verbunden?

Leonora Knatchbull (Clara Graham) gehörte zum erweiterten Kreis der Königsfamilie. Ihr Vater Norton Knatchbull ist ein Cousin von Prince Philip, Duke of Edinburgh, dem Vater von Prince Charles. Leonora Knatchbull war das dritte und zugleich jüngste Kind von Norton und Penelope, genannt Penny. Leonora wurde am 25. Juni 1986 geboren und starb bereits 22. Oktober 1991.

Ein Jahr zuvor war bei dem Mädchen Nierenkrebs festgestellt worden. Langwierige Behandlungen führten allerdings nicht zur Heilung. So kam es zur Beerdigung – und dieses familiäre Trauerereignis nutzt The Crown.

The Crown erzählt anhand der Trauer um Leonora ein brisantes Affäre-Gerücht

Leonoras Mutter Penelope "Penny" Knatchbull oder auch Lady Romsey wird von Natascha McElhone verkörpert, eine der wichtigsten neuen Figuren der 5. Staffel. Lady Romsey freundet sich mit Prince Philip (Jonathan Pryce) an, der ihr in ihrer Trauer um Leonora zur Seite steht. Diese Freundschaft regte in den 90er Jahren hartnäckige Gerüchte um eine Affäre zwischen Lady Romsey und Prince Philip an, die nie vollständig aufgeklärt wurden.

