Yellowstone Staffel 5 verrät endlich, was mit Kevin Costners John Dutton passiert ist

Vor wenigen Stunden feierte die zweite Hälfte der 5. Staffel von Yellowstone ihre Premiere in den USA. Jetzt wissen wir, was nach Kevin Costners Ausstieg aus John Dutton geworden ist.

Mit Spannung wurde der Start der letzten Episoden von Yellowstone erwarten. Nicht zuletzt muss sich die von Taylor Sheridan geschaffene Western-Serie einer großen Frage stellen: Was ist aus John Dutton, dem ursprünglichen Protagonisten, geworden? Nach dem Ausstieg von Hauptdarsteller Kevin Costner herrschte Ungewissheit.

Kehrt Costner für einen Cameo-Auftritt am Ende zurück? Wird John Duttons Schicksal einfach ignoriert? Oder findet die Serie einen völlig anderen Weg, um mit den gegebenen Ereignissen umzugehen? Die Premiere der zweiten Staffelhälfte des Yellowstone-Finales gibt eine klare Antwort. Vor dem Weiterlesen sei jedoch vor Spoilern gewarnt.

Keine Kevin Costner-Rückkehr in Yellowstone: Das passiert mit John Dutton in Staffel 5, Folge 9

Die Enthüllung ist genauso schlicht wie unerwartet: Sheridan verrenkt sich nicht, um eine clevere Erklärung für Costners Fehlen zu liefern. Stattdessen wird offenbart, dass der Patriarch der Dutton-Familie an den Folgen einer tödlichen Schussverletzung im Badezimmer des Gouverneurshauses von Montana gestorben ist.

John Dutton wurde ermordet – wie ein klassischer Western-Held, dessen Tage unter den Lebenden sich plötzlich nach einer unerwarteten Eskalation im Saloon dem Ende neigen. Wie Variety berichtet, bekommen wir kurz sogar eine blutige Leiche zu Gesicht. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Costner, sondern ein Double.

Sheridan ist ein pragmatischer Erzähler und die Auflösung der kniffligen John Dutton-Frage passt durchaus zu dem kompromisslosen Tonfall, den er in seinen Serien an den Tag legt. Haben wir damit wirklich das letzte des Yellowstone-Vaters gesehen? Ganz so endgültig lässt sich die Frage an diesem Punkt noch nicht beantworten.

Fünf weitere Episoden erwarten uns noch im Rahmen der 5. Staffel. Das Finale wird in den USA erst am 15. Dezember 2024 ausgestrahlt. Es ist nach wie vor möglich, dass Costner einen Gastauftritt gedreht hat, um die Familiensaga zu einem Ende zu bringen. Vorerst sieht es aber so aus, als ist das John Dutton-Kapitel abgeschlossen.

Wo kann man das Yellowstone-Finale in Deutschland schauen?

Wir müssen uns nicht allzu lange gedulden, bis die neuen Episoden von Yellowstone nach Deutschland kommen. Bereits morgen, am 12. November 2024, geht die Western-Serie bei dem Pay-TV-Sender AXN Black hierzulande weiter.