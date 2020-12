Wichtige Black Widow-Verbindung: Marvels Hawkeye-Serie wird immer interessanter

Der Cast von Marvels Hawkeye-Serie wächst um sechs neue Gesichter. Jeremy Renner und Hailee Steinfeld erhalten Besuch von einem wichtigen Black Widow-Star.

Die neue Marvel-Serie Hawkeye sorgte erst gestern für Aufsehen: Von den Dreharbeiten in New York erreichten uns die ersten Bilder. Diese zeigten nicht nur Jeremy Renners Bogenschützen, sondern enthüllten ebenfalls Hailee Steinfeld als Kate Bishop.

Marvels Hawkeye-Serie mit Black Widow-Verbindung

Heute trifft das nächste Update zur Hawkeye-Serie ein. Variety konnte sechs weitere Cast-Mitglieder in Erfahrung bringen. Besonders spannend: Unter den neuen Gesichtern befindet sich Midsommar-Star Florence Pugh, die auch in Scarlett Johanssons Black Widow-Film eine entscheidende Rolle spielt.

Ursprünglich sollte Black Widow bereits dieses Jahr in den Kinos starten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Marvel-Blockbuster jedoch mehrmals verschoben. Florence Pugh übernimmt darin den Part von Yelena Belova, ihres Zeichens die Schwester von Natasha Romanoff aka Black Widow.

Hier könnt ihr euch Florence Pugh im Black Widow-Trailer anschauen:

Black Widow - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Durch Florence Pughs Hawkeye-Casting erhalten wir ein besseres Bild, wie sich die Serie ins Marvel Cinematic Universe einfügt. Während bereits bekannt war, dass WandaVision in den Ereignissen von Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness mündet, ist nun klar, dass Hawkeye auf Black Widow aufbaut.

Der komplette Cast von Marvels Hawkeye-Serie im Überblick

Zu den weiteren Cast-Neuzugängen gehören u.a. die aus den Conjuring-Filmen bekannte Vera Farmiga sowie Tony Dalton, der in Better Call Saul den fiesen Lalo Salamanca verkörpert.

Hier findet ihr den kompletten Hawkeye-Cast:

Jeremy Renner als Clint Barton aka Hawkeye

aka Hailee Steinfeld als Kate Bishop

Florence Pugh als Yelena Belova

Vera Farmiga als Eleanor Bishop

Fra Fee als Kazi

Tony Dalton als Jack Duquesne

Alaqua Cox als Maya Lopez

Zahn McClarnon als William Lopez

Wann die Hawkeye-Serie auf Disney+ startet, ist noch nicht klar. Am 15. Januar 2021 erwartet uns erst einmal WandaVision. Black Widow soll am 6. Mai 2021 in die Kinos kommen.

Darüber hinaus treffen nächstes Jahr mindestens zwei weitere Marvel-Serien auf Disney+ * ein: Loki und The Falcon and the Winter Soldier. In Entwicklung befinden sich zudem What if...?, She-Hulk, Moon Knight und Ms. Marvel.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie gefällt euch der Cast von Marvels Hawkeye-Serie auf Disney+?