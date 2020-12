Neue Marvel-Serie: Erste Bilder zeigen Hawkeyes Nachfolgerin

Die Dreharbeiten zur Hawkeye-Serie mit Jeremy Renner haben begonnen. Die ersten Set-Bilder und -Videos bestätigen Hailee Steinfeld als Schauspielerin von Kate Bishop.

Mit Hawkeye kündigt sich die nächste große Marvel-Serie an, die exklusiv auf Disney+ ihre Premiere feiern wird. Jeremy Renner kehrt in der Rolle des titelgebenden Superhelden zurück, der im Verlauf der Handlung Kate Bishop als seine Nachfolgerin trainiert. Von wem Kate Bishop gespielt wird, verraten die ersten Bilder und Videos vom Set.

Hailee Steinfeld als Kate Bishop in Marvels Hawkeye-Serie

Vor über einem Jahr erreichten uns Gerüchte, die Bumblebee-Star Hailee Steinfeld als Kate Bishop ins Spiel brachten. Offiziell bestätigt wurde das Casting jedoch nie. Das erste Video von den Dreharbeiten verrät dafür mehr: Inmitten einer New Yorker U-Bahn-Station ist nicht nur Jeremy Renner, sondern auch Hailee Steinfeld zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Offenbar befinden sich die beiden in großer Eile. Zwei Details fallen ins Auge: In der einen Hand trägt Hailee Steifneld bereits einen Bogen. In der anderen hält sie die Leine eines Hundes. Hierbei kann es sich nur um Lucky the Pizza Dog handeln, der als Sidekick aus dem zugrundeliegenden Marvel-Comics bekannt ist, wie The Playlist berichtet.

Hawkeye: Set-Bilder von Jeremy Renner und Hailee Steinfeld

Falls euch das Set-Video zu verpixelt ist - hier findet ihr ein paar hochauflösende Schnappschüsse von den Dreharbeiten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Jeremy Renner hat den Beginn der Dreharbeiten auf Twitter mit einem Bild von Stuhl am Set festgehalten, auf dessen Lehne groß der Name Clint Barton steht. Dazu bestätigt er, dass Kate Bishop definitiv ein Teil von der Hawkeye-Serie sein wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Hawkeye-Serie wurde von Jonathan Igla kreiert, der zuvor an Serien wie Mad Men, Masters of Sex und Shut Eye mitgearbeitet hat. Ein Starttermin für die 1. Staffel steht noch nicht fest. Es ist davon auszugehen, dass die Serie Ende 2021 oder Anfang 2022 auf Disney+ eintrifft.

Zuvor erwarten uns mindestens drei andere Marvel-Serien. Am 15. Januar 2021 startet WandaVision auf Disney+. Darüber hinaus befinden sich Loki und The Falcon and the Winter Soldier in einem fortgeschrittenen Produktionsstadium. Weitere geplante Marvel-Serien für Disney+ sind What if...?, She-Hulk, Moon Knight und Ms. Marvel.

Was erwartet ihr euch von der Hawkeye-Serie auf Disney+?