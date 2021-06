Wichtigster Netflix-Deal abgeschlossen: Endlich gute Sci-Fi- und Fantasy-Filme

Wenn es gut läuft, bietet uns Netflix Filme bald auf Jurassic Park-Niveau an. Der Streamingdienst hat gerade die Entscheidung für eine wichtige Kursänderung gefällt.

Auf den ersten Blick wirkt die Meldung recht trocken. Netflix schließt einen Vertrag mit der Produktionsfirma Amblin ab, erfuhr der Hollywood Reporter . Eine bestimmte Anzahl an Filmen soll Amblin Entertainment pro Jahr an den Streamingdienst liefern. Ein ganz normaler Move in der Branche.



Tatsächlich aber hat Netflix gerade wohl den wichtigsten Deal seiner jüngeren Geschichte abgeschlossen. Die Partnerschaft mit Amblin zeigt, dass das Unternehmen eine Schwäche in Angriff nimmt, die Fans und Kritiker:innen schon länger bemerken: Die häufig miesen bis maximal durchschnittlichen Genre-Filme- und Serien: Sci-Fi, Horror, Fantasy, Thriller. Auf Amblins Konto wiederum gehen einige der besten Filme dieser Art.

Neuer Netflix-Partner mit Jurassic Park-Referenzen: Was ist Amblin?

Amblin wurde Anfang der 80er Jahre von Regisseur Steven Spielberg gegründet, der das amerikanische Blockbusterkino geformt hat wie kein anderer. Das Logo kennt ihr, es läuft vor einigen Produktionen, die ihr bestimmt in eurer Lieblingsfilm-Liste habt:

© Amblin Amblin

Einige der wichtigsten Amblin-Produktionen

Das sind die nur die Blockbuster aus dem Fantasy- und Sci-Fi-Fach, Amblin ist auch verantwortlich für Klassiker wie Schindlers Liste und Der Soldat James Ryan. Ich will mit dieser Auswahl aber lediglich verdeutlichen, wofür Amblin steht, nämlich für sorgfältig produzierte, hochunterhaltsame Genre-Filme – die Achillesferse von Netflix.

Warum braucht Netflix Amblin?

Nennt mir 5 Science-Fiction- oder Fantasy-Filme von Netflix aus den letzten 3 Jahren. Schwierig, oder? Der Streamingdienst produziert in diese Richtung zwar viel, aber auch vieles, was wir nach wenigen Stunden schon wieder vergessen. Outside the Wire habt ihr wahrscheinlich gesehen, aber ihr wisst es gar nicht mehr.

Die erfolgreichen Großproduktionen Bird Box mit Sandra Bullock und The Midnight Sky mit George Clooney gehören schon zu den besseren Filmen, auf der kollektiven Popkulturfestplatte konnten sie sich aber auch nicht nachhaltig abspeichern. Von Durchschnittsware wie Project Power und The Old Guard, in die große Hoffnungen gesetzt wurde, ganz zu schweigen. Eine Ausnahme von der Regel war wohl Army of the Dead von Zack Snyder.

Netflix 2021 Film Preview - Trailer (English) HD

An Ideen sowie Kapazitäten und Ressourcen, diese auch umzusetzen, mangelt es Netflix nicht. Jede Woche soll ein neuer abendfüllender Film auf der Plattform landen, so der Anspruch. Der Streamingdienst liefert aber beständige Beispiele für Mängel bei den Kernkompetenzen einer Filmproduktion: Dem Schleifen, dem Feintuning, der Entwicklung eines Blockbusters –oder auch nur der Wahl eines Drehbuchs, in das man diese Anstrengungen investiert.

Diese wertvollen Expertisen und Fähigkeiten sind bei einem Studio wie Amblin über Jahrzehnte gewachsen. Mehr noch, Amblin hat den Goldstandard eines Blockbusters erst geprägt.

Nun wird Amblin nicht seine Kronjuwelen an Netflix verschachern. Steven Spielbergs Regiearbeiten werden nie bei Netflix laufen, das untermauert auch ein Bericht von Fast Company , der nach dem Artikel des Hollywood Reporter erschien. Da Spielberg erklärter Kinofreund ist, hat damit aber sowieso niemand gerechnet. Es geht um etwas ganz anderes bei dieser Sache.

Warum der Amblin-Deal auf lange Sicht überlebenswichtig ist

Mit dem Deal beweist der noch junge Streaminggigant, dass er die Zeichen der Zeit erkannt hat. Als Netflix so richtig groß wurde, zwischen 2014 und 2019, gab es kaum Konkurrenz auf dem Streamingmarkt. Disney, Warner und Co. verdienten ihre Milliarden im Kino.

Das Netflix-Abo war günstig. Dass viele der eigenproduzierten Serien und Filme, die auf die Plattform geladen wurden, eher durchschnittlich waren, war den meisten Nutzenden egal. Es gab ja immer noch die eingekauften Filme, Herr der Ringe, Marvel, Star Wars und so weiter. Die laufen nun aber exklusiv bei Disney+ und Co.

© Marvel Black Widow

Mit den Streamingdiensten HBO Max (bisher nur in den USA) und vor allem Disney+ strömt seit dem letzten Jahr eine ganz andere Qualität auf den Streaming-Film- und Serienmarkt, nicht zuletzt befeuert durch die Corona-Pandemie, die das Blockbustergeschehen ins Heimkino verlagerte, wahrscheinlich über die besondere gegenwärtige Pandemiephase hinaus.

Aber auch ohne Cruella und Black Widow verfügt die Konkurrenz von Disney+ über Filme und Serien auf Kinoniveau. Während Netflix seine Inkompetenz in Sachen Fantasy und Sci-Fi allzu regelmäßig nachweist.

Zuschauende verlangen auch daheim jetzt mehr Qualität von ihren Streamingdiensten. Netflix ist im Jahr 2015 stecken geblieben, während sich die Streamingwelt rasant weiter entwickelt. Erst jetzt, mit dem Amblin-Deal, erfolgt die dringende Kursänderung.

Die 20 besten Serienstarts im Juni

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juni-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Von der abgedrehten Marvel-Serie Loki bis zum bestürzenden Serien-Meisterwerk It's a Sin.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.