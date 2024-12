Wichtigster Star für Der Schuh des Manitu 2 endlich bestätigt: Ohne ihn wäre die Bully-Fortsetzung verloren

Die Ankündigung von Der Schuh des Manitu 2 aka Das Kanu des Manitu ließ einen großen Namen vermissen. Doch jetzt haben wir Gewissheit: Der wichtigste Star des Originals kehrt zurück.

Gestern kamen die ersten Bilder zu Der Schuh des Manitu 2. Die Fortsetzung kommt offiziell unter dem Titel Das Kanu des Manitu ins Kino. 23 Jahre nach dem Original kehren Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian als Abahachi, Ranger und Dimitri für ein neues Abenteuer in den Wilden Westen zurück.

Das ist seit Anfang des Jahres bekannt. Ein großer Name fehlte in der Ankündigung des Projekts jedoch lange Zeit: Sky du Mont. Im ersten Teil aus dem Jahr 2001 verkörperte er den Bösewicht Santa Maria – und das überaus brillant, weshalb wir schon im Februar schrieben: Ohne Sky du Mont ist Der Schuh des Manitu 2 verloren.

Der Schuh des Manitu 2: Sky du Monts Rückkehr offiziell für Das Kanu des Manitu bestätigt

Nach über einem halben Jahr der Ungewissheit bringt die jüngste Pressemitteilung zum Film endlich gute Neuigkeiten: Sky du Mont kehrt in Das Kanu des Manitu zurück. Eine Information wird allerdings bewusst ausgespart, nämlich in welcher Rolle das passiert. Denn am Ende von Teil 1 versinkt Santa Maria in einer Teergrube und stirbt.

Macht sich Das Kanu des Manitu über Blockbuster aus dem Hause Marvel und Star Wars lustig, die regelmäßig offensichtlich verstorbene Figuren zurückbringen? "Somehow, Santa Maria returned!" Oder übernimmt Sky du Mont einfach einen anderen Part? Immerhin gibt es da noch den Geschenke verteilenden Bruder, Santa Klaus.

Vielleicht haben sich Bully und Co. auch eine völlig neue Figur ausgedacht. Wichtig ist, dass Sky du Mont wieder dabei ist, denn seine Präsenz hat das Original ungemein aufgewartet. Jedes Wort, das Santa Maria über die Lippen geht, ist ein Fest. Perfektes Timing bei den Pointen und ein Genuss im fiesen Spiel – großartigst!

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Der Schuh des Manitu 2

Sky du Mont ist nicht der einzige Name, der nun offiziell im Cast von Das Kanu des Manitu steht. Jasmin Schwiers wurde zum Beispiel in der Rolle der neuen Figur Mary gecastet, die sich zusammen mit Dimitri auf den Weg macht, um Abahachi und Ranger zu retten. Darüber hinaus tauchen in der Western-Komödie folgende Stars auf:

Wann startet Das Kanu des Manitu im Kino?

Ob Sky du Mont als Santa Maria zurückkehrt oder eine andere Rolle spielt, erfahren wir spätestens am 14. August 2025. Dann startet Das Kanu des Manitu im Kino. Bis dahin könnt ihr euch nochmal den ersten Teil bei Disney+ im Streaming-Abo anschauen.