Erste Bilder zu Der Schuh des Manitu 2: Offizieller Kinostart von Das Kanu des Manitu steht fest

Seit Anfang des Jahres wissen wir, dass Der Schuh des Manitu 2 kommt. Doch wann genau startet die als Das Kanu des Manitu betitelte Fortsetzung im Kino? Wir haben die Antwort.

Vor 23 Jahren brachte Michael "Bully" Herbig die deutsche Kinolandschaft zum Beben. Allerdings nicht mit einem Action-Blockbuster, sondern einer Western-Komödie. Der Schuh des Manitu lockte über 11 Millionen Menschen in die Lichtspielhäuser. Jetzt wird der Mega-Erfolg mit Teil 2, Das Kanu des Manitu, fortgesetzt.

Seit der Ankündigung des Projekts stellen sich Fans vor allem eine Frage: Wann startet der neue Film im Kino? Von Anfang an war klar, dass 2025 das Jahr der Veröffentlichung sein wird. Inzwischen gibt es endlich ein konkretes Startdatum für die Fortsetzung, die neben Bully auch Christian Tramitz und Rick Kavanian zurückbringt.

Wann startet Der Schuh des Manitu 2 im Kino?

Das Kanu des Manitu aka Der Schuh des Manitu 2 startet offiziell am 14. August 2025 in den deutschen Kinos. Produziert wurde der Film von herbX Film. Constantin Film steht als Verleih hinter dem Projekt. Das Filmunternehmen hat bereits das Original auf die Leinwand gebracht. Nun wird die Fortsetzung als Sommer-Blockbuster positioniert.

Darüber hinaus gibt es seit Kurzem drei erste Szenenbilder aus dem Film. Auf dem ersten Bild bekommen wir Herbig und Tramitz als Abahachi und Ranger zu sehen.

Auf dem zweiten Bild meldet sich Rick Kavanian als Dimitri zurück und Jasmin Schwier gibt als Mary ihr Debüt im Schuh des Manitu-Universum.

Das dritte Bild zeigt uns Merlin Sandmeyer, Pit Bukowski, Tobias van Dieken, Daniel Zillmann, Jessica Schwarz, Akeem van Flodrop, Tutty Tran.

Der Kinostart von Das Kanu des Manitu orientiert sich am Veröffentlichungsfenster des ersten Teils. Der feierte damals am 13. Juli 2001 seine Premiere und kam sechs Tage später bundesweit in die Kinos. Wir dürfen gespannt sein, ob sich die Manitu-Saga im Jahr 2025 nochmal in ein solches Leinwandphänomen verwandeln kann.

Rick Kavanian bestätigte den Kinostart kürzlich gegenüber Barbara Schöneberger in dem Podcast Mit den Waffe einer Frau . Am 14. August 2025 gehen die Abenteuer von Abahachi (Herbig), Ranger (Tramitz) und Dimitri (Kavanian) weiter. Laut der offiziellen Handlungsangabe dürfen wir uns auf eine ereignisreiche Fortsetzung freuen.

Wovon handelt die Fortsetzung Das Kanu des Manitu?

Der neue Schuh des Manitu-Film beginnt mit wie folgt: Abahachi und Ranger werden von einer bösen Bande in die Falle gelockt. Ehe sie sich versehen, müssen sie am Galgen um ihr Leben kämpfen. Als alle Hoffnung verloren scheint, offenbart sich Dimitri als Retter in der Not. Jetzt kann die Suche nach dem Kanu des Manitu beginnen.

Neben Herbig, Tramitz und Kavanian gehören Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont zum Cast.