"Wie aus einem Horror-Film": Heftiger Yellowstone-Tod schockiert Fans

In der neuesten Folge von Yellowstone musste eine weitere Figur das zeitliche segnen. Der überraschende Tod schockierte die Serien-Fans.

Achtung, dieser Artikel enthält starke Spoiler zu Episode 11 aus Staffel 5 von Yellowstone, die am Sonntagabend bereits in den USA zu sehen war. Nach dem schockierenden Tod von Kevin Costners John Dutton in der Auftaktfolge des neuen Staffelteils mussten Fans während der neuesten Serienentwicklungen bereits den nächsten Tod verkraften. Und der erwischte die Yellis nicht weniger kalt.

Neue Yellowstone-Folge bringt nach John Duttons Tod direkt die nächste Figur um

In der Episode mit dem Titel "Three Fifty-Three", benannt nach der Todesuhrzeit von Costners John Dutton, bekommen wir nähere Einblicke in dessen Todesursache, der schließlich auch Kayce (Luke Grimes) auf den Grund geht. Der Selbstmord wird auf öffentlicher Ebene ausgeräumt und als Mord verkündet, was sowohl Jamie (Wes Bentley) als auch Sarah (Dawn Olivieri) in die Enge treibt.

Das Paar gerät in einen gewaltigen Streit, bevor Sarah die Situation schließlich mit dem Auto verlässt. Dabei wird sie von einem älteren Paar angehalten, das sie scheinbar nur nach dem Weg fragen möchte ‒ sie jedoch schließlich erschießt. Jamie hört am Telefon alles mit.

Die Szene war für Yellowstone-Regisseurin Christina Alexandra Voros offenbar besonders schockierend, weil sie das Publikum an der Nase herumführe und mit unerwarteten Wendungen überrasche. Das erklärte sie gegenüber The Wrap :

Eine Reihe von Leuten meinten, es fühle sich so an wie ein Jump-Scare aus einem Horror-Film. Teilweise wegen der Art und Weise, wie es gefilmt ist, und teilweise weil man dachte, man hatte den großen Aha-Moment und dann kommt direkt das nächste, wenn du es am wenigsten erwartest, während du das andere noch verarbeitest.

Yellowstone-Fans sind schockiert über den überraschenden Tod von Sarah Atwood

Yellowstone-Fans verliehen ihren Emotionen auf X (ehemals Twitter) Ausdruck, wo sie Sarahs Tod zahlreich kommentierten. So teilte ein Fan ein passendes Meme und schrieb dazu: "Ich jetzt gerade."

Ein weiterer Fan erklärte zur finalen Szene: "Diese Szene lässt mich ab jetzt Angst haben, jemals wieder Wegbeschreibungen rauszugeben."

Ein Fan verlieh seiner Verwunderung ebenfalls mit einem passenden Video Ausdruck:

Ein anderer Fan hätte sich hingegen gewünscht, dass Beth Dutton (Kelly Reilly) die Gelegenheit gehabt hätte, ihren Vater zu rächen: "Ich bin froh, dass Sarah unter der Erde liegt, aber dieser Mord hat Beth gehört."

Wie könnt ihr Yellowstone in Deutschland schauen?

Die neuen Yellowstone-Folgen laufen immer sonntagabends in den USA auf Paramount Network. In Deutschland erscheinen sie immer montags in der Mediathek von AXN Black.



Podcast für Yellowstone-Fans: Warum die Serie so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.