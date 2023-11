Wie geht es nach Spider-Man: Across the Spider-Verse weiter? Teil 3 steht vor großem Problem

Der beste Marvel-Film des Jahres ist frisch bei Netflix eingetroffen. Spider-Man: Across the Spider-Verse ist ein atemberaubender Multiversums-Exzess mit richtig fiesem Ende.

Hat das Superhelden-Kino nichts Neues mehr zu erzählen? Eine gewisse Müdigkeit gegenüber den Filmen von Marvel und DC ist in vergangener Zeit durchaus zu vernehmen. Dennoch gibt es nach wie vor aufregende Action-Abenteuer aus der Welt der Comic-Verfilmungen zu entdecken. Auftritt: Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Die Fortsetzung des animierten Überraschungshits Spider-Man: A New Universe kam Anfang Juni ins Kino und begeisterte als rauschhafte Multiversums-Erfahrung. Welten und Figuren kollidieren in einem Strudel aus vibrierenden Bildern. Fünf Monate nach dem Kinostart könnt ihr diesen mitreißenden Strudel jetzt bei Netflix erleben.

Der beste Marvel-Film des Jahres ist jetzt bei Netflix: Taucht ein in das abgefahrene Spider-Verse

Ab sofort steht Spider-Man: Across the Spider-Verse in Deutschland bei Netflix als Stream zur Verfügung. In der Marvel-Fortsetzung kehren vertraute Figuren wie Miles Morales (Shameik Moore) und Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) zurück. Darüber hinaus lernen wir viele weitere Spidey-Varianten und eine ganze Spider-Society kennen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse schauen:

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Trailer 3 (Deutsch) HD

Der zweite Teil der neuen Spider-Man-Reihe fällt deutlich düsterer aus als der Vorgänger. Nicht nur bekommt es Miles mit einem Gegner zu tun, den er maßlos unterschätzt, namentlich The Spot (Jason Schwartzman). Er muss sich ebenfalls vor seinen eigenen Leuten in Acht nehmen, besonders vor Miguel O'Hara (Oscar Isaac).

Miguel O'Hara aka Spider-Man 2099 setzt alles daran, um sogenannte Kanon-Ereignisse zu wahren. So munter die Spider-Verse-Filme durch das Multiverse springen: Bestimmte Momente im Leben einer jeden Spidey-Figur dürfen nicht verändert werden. Am Ende passiert aber genau das und wir steuern auf einen gewaltigen Cliffhanger zu.

Nach dem schockierenden Ende von Across the Spider-Verse: Wann und wie geht die Geschichte weiter?

Die gute Nachricht ist: Teil 3 der Spider-Verse-Reihe kommt definitiv. Im Dezember 2021 wurde angekündigt, dass uns mindestens eine Trilogie erwartet, womöglich sogar diverse Spin-offs. Die schlechte Nachricht ist: Der ursprüngliche Kinostart von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wurde kürzlich gestrichen – bisher ohne Ersatz.

Eigentlich sollte die Fortsetzung Ende März 2024 ins Kino kommen. Damit wäre die Wartezeit auf die Auflösung des Cliffhangers von Across the Spider-Verse weniger als ein Jahr gewesen. Aufgrund des Streiks der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood ist dieser Termin jedoch nicht mehr realistisch.

Dazu kommt, dass die Produktion der Spider-Verse Filme extrem zeitaufwendig ist und bereits bei Teil 2 problematische Arbeitsbedingungen vorherrschten, wie Vulture in einem ausführlichen Hintergrundbericht enthüllte. Überstunden und Crunch sowie ständige Überarbeitungen von einzelnen Sequenzen werden in dem Text kritisiert.

Wann startet Spider-Verse 3 im Kino? Bisher ist kein neuer Kinostart für die Marvel-Fortsetzung in Sicht

Das jüngste Update zum Kinostart von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse stammt von Phil Lord und Christopher Miller, den Produzenten des Films. Gegenüber Comic Book gaben sie zu Protokoll:

Wir nehmen uns die Zeit, die notwendig ist, um Beyond the Spider-Verse großartig zu machen. Und wir werden nicht mit einem Kinostart arbeiten, der nicht passt.

Sony hat Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vorerst komplett von seiner Kinostartliste genommen. Wann Teil 3 erscheint, ist aktuell ungewiss. Bis es weitere Neuigkeiten gibt, könnt ihr die ersten beiden Filme bei Netflix streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.