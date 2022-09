Wie Tarantinos letztes Meisterwerk: Margot Robbie und Brad Pitt schreien im unfassbaren Babylon-Trailer nach Oscars

Nachdem sich Margot Robbie und Brad Pitt zuletzt in Quentin Tarantinos Hollywood ausgetobt haben, dringen sie nun in die 1920er Jahre vor und erleben einen Rausch aus Drogen und Kino.

Mit dem ersten Trailer zu Babylon kündigt sich einer der aufregendsten Filme des Jahres an. Die neue Regiearbeit von Damien Chazelle entführt ins Hollywood der 1920er Jahre und erzählt damit von einer besonders spannenden Ära: Am Horizont kündigt sich der Tonfilm an, der die Traumfabrik für immer verändern wird.

Margot Robbie und Brad Pitt spielen die Hauptrollen in Babylon. Erst vor drei Jahren waren sie in einer anderen Liebeserklärung ans Kino zu sehen, nämlich Once Upon a Time ... in Hollywood von Quentin Tarantino. Dieses Mal springen sie ein paar Dekaden weiter in die Vergangenheit zurück und erleben ein völlig entfesseltes Filmgeschäft.

Erster Trailer zu Babylon mit Margot Robbie und Brad Pitt

Babylon - Trailer (Deutsch) HD

Babylon wurde von Chazelle inszeniert und geschrieben. Der US-amerikanische Regisseur ist innerhalb kürzester Zeit zu einem Garant für heiße Award-Filme geworden. La La Land und Aufbruch zum Mond waren in ihren jeweiligen Jahrgängen große Favoriten bei den Oscars. Mit Babylon dürfte das nicht anders laufen.

Die Filmwelt liebt Filme über die Filmwelt. Allerdings steht Chazelle dieses Jahr nicht allein da. Gleich zwei namhafte Regisseure haben ähnlich gelagerte Filme gedreht. In Empire of Light bringt Sam Mendes seine Liebe für das Kino zum Ausdruck. Und dann wäre da noch The Fabelmans von Großmeister Steven Spielberg.

Babylon startet am 19. Januar 2022 in den deutschen Kinos.

Podcast: Die besten Serien im September 2022

Ihr sucht neue Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. findet ihr hier in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Streamgestöber-Ausgabe stellen wir euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Mit dabei sind Blockbuster-Starts wie Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und die neue Star Wars-Serie Andor bei Disney+.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu Babylon?