Wie Vikings & Co.: Warum es gut ist, dass die Barbaren kommen

Netflix hat sich an deutsche Geschichte getraut. Barbaren spielt im Jahre 10 und könnte zum deutschen Vikings werden. Wir finden das gut.

Die Barbaren kommen. Und zwar am 23. Oktober 2020 bei Netflix. Ich durfte die Serie schon vorab sehen und kann sie jedem Historienfan an Herz legen, denn soviel sei verraten: Die Netflix-Serie bleibt dicht am historischen Kern rund um die Varusschlacht um den römischen Statthalter Publius Quinctilius Varus in Germanien.

Gerade in Serienform lässt sich Historisches hervorragend aufarbeiten und aktuelle Beispiele wie Vikings, The Last Kingdom oder Spartacus zeigen, dass sie dadurch einer jungen Generation schmackhaft gemacht wird. Ein Geschichtsbuch erübrigt sich nach dem Sehen. Oder die Lust, eines zu lesen, wird genau dadurch geweckt wird.

Schaut auf den Trailer zu Barbaren!

Barbaren - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Zugleich wird in die History Fiktion eingewoben, vielleicht auch etwas Mystik und Schnickschnack, gepaart mit Blut, Sex und Intrigen. Dabei werden kleine, persönliche Geschichten von Liebe, Verrat und Freundschaft erzählt, eingebunden in wichtige historische Ereignisse. So funktionieren

Jedes Land versucht, seine Geschichte in Serienform nachzuerzählen. Gut, dass wir nun auch eine Serie zu sehen bekommen, die eines der wichtigsten frühen Ereignisse in Germanien nachstellt. Davon würde ich mir sehr viel mehr wünschen.

Deutsche Geschichte - Eine Wundertüte für Hunderte Serie

Deutsche Historienserien, deren Geschichte vor 1900 spielt, gibt es nicht viele. Dabei gibt es aus unserem Land viel zu erzählen. Über zahlreiche Ereignisse in unsere Geschichte lassen sich spannende Geschichte erzählen. Hier nur vier Beispiele:

Warum noch kein Showrunner dem Gang nach Canossa von Heinrich IV. Mitte des 10. Jahrhunderts Beachtung gezollt hat, ist mir unverständlich. Im Großen geht es die Vormachtstellung von weltlicher und geistlicher Macht, aber im kleinen verstecken sich garantiert viele Schicksale hinter dem Bittgang.





von Heinrich IV. Mitte des 10. Jahrhunderts Beachtung gezollt hat, ist mir unverständlich. Im Großen geht es die Vormachtstellung von weltlicher und geistlicher Macht, aber im kleinen verstecken sich garantiert viele Schicksale hinter dem Bittgang. Ein Volksheld wie Störtebecker, der angeblich nach seiner Enthauptung noch 11 seiner Mannen rettete, weil er an ihnen vorbeiging, würde sich BBC mit Kusshand schnappen. Hier kämen noch See-Abenteuer, Schätze und Piraten dazu. Das böte Schauwerte, die eine Historienserie unbedingt braucht.

Deutsche Geschichte - Die große Bild-Enzyklopädie Zu Amazon Mehr Wissen

Hollywood würde die Geschichte der Bundschuhbewegung im 15. Jahrhundert nicht einfach links liegen lassen. Hier verbanden sich soziale Rebellen gegen Kirche und Adel, wurden mehrmals verraten, einige auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wieder andere konnten fliehen.





im 15. Jahrhundert nicht einfach links liegen lassen. Hier verbanden sich soziale Rebellen gegen Kirche und Adel, wurden mehrmals verraten, einige auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wieder andere konnten fliehen. Die Geschichten von Deutsche, die sich gegen das System wandten, würden sich hervorragend als Serienstoff eigenen, zum Beispiel jene vom Landfriedensbrecher Wilhelm von Grumbach, dem 1567 das Herz aus dem Leib gerissen wurde, nachdem er bereits gevierteilt war. Oder jene vom Schalk Till Eulenspiegel, der den deutschen Adel zum Narren hielt.





Was sagt ihr: Welche deutschen Ereignisse vor 1900 würde ihr gern in Serienform umgesetzt sehen?