Will Smith schämt sich seit 30 Jahren für ein bizarres Der Prinz von Bel-Air-Detail

Will Smiths Der Prinz von Bel-Air erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Einige Folgen sind dem Star wegen einem skurrilen Detail aber sehr peinlich.

Witzig, tiefgründig und unverkennbar 90er: Will Smiths Comedy-Serie Der Prinz von Bel-Air ist Kult. Nicht ohne Grund wurde sie kürzlich in Form einer düsteren Bel-Air-Serie neu aufgelegt. Doch der Star selbst schämt sich, wenn er sich seinen ersten großen TV-Auftritt ansieht. In vielen frühen Folgen äfft er nämlich seine Kollegen nach.

Will Smith sprach in Der Prinz von Bel-Air die Sätze seiner Co-Stars nach

Wie er in der Graham Norton Show verriet (hier auch auf YouTube zu finden), war er bei seiner ersten Schauspiel-Rolle sehr ehrgeizig:

Ich war sehr darauf fokussiert, erfolgreich zu sein. Ich lernte daher das gesamte Drehbuch und alle Sätze meiner Co-Stars auswendig. [...] In den ersten vier, fünf Episoden kann man sehen, wie ich die Parts meiner Kollegen [lautlos] mitspreche. [...] Es ist grauenhaft. Ich kann es mir nicht anschauen.

Schaut euch hier das grandiose Der Prinz von Bel-Air-Intro an:

Der Prinz von Bel-Air - Intro Clip (Englisch)

Was dem Star seit mehreren Dekaden peinlich ist, macht die Kult-Comedy tatsächlich aber nur witziger. Gerade zu Beginn der ersten Staffel ist Smiths Kopier-Mimik sehr deutlich zu sehen (etwa auf YouTube ). Es ist wohl dennoch ganz gut, dass Will Smiths Nachfolger in Bel-Air seinen Ehrgeiz offenbar in andere Bahnen gelenkt hat.

Kann Will Smith ersetzt werden? Der Podcast zum Bel-Air-Reboot

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Will Smiths Kult-Sitcom Der Prinz von Bel-Air wurde als düstere Dramaserie bei Peacock neu aufgelegt. Im Streamgestöber diskutieren wir, ob das Serien-Reboot Bel-Air gelungen ist oder nicht.

Im Podcast sprechen wir nicht nur über Bel-Air und den idealen Will Smith-Ersatz, sondern nehmen auch die weiteren Original Serien des neuen Streamingdiensts Peacock – Girls5Eva, Rutherford Falls und Saved by the Bell – unter die Lupe.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von Will Smiths Bel-Air-Anekdote?