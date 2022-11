Will Smith stellt sich nach Monaten den Fragen zu seinem Karriere-Tiefpunkt: "Warum hast du diesen Mann geschlagen, Onkel Will?"

Will Smith hat sich nach dem Oscar-Skandal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun kehrt er zurück ins Rampenlicht und reflektiert seine drastische Reaktion bei der Preisverleihung.

Der große Schock der diesjährigen Oscarverleihung ist nach wie vor ein Thema in Hollywood. Das liegt u.a. daran, dass sich Will Smith nach mehreren Monaten Funkstelle nun in der Öffentlichkeit zurückmeldet. Der Grund dafür ist der Beginn der Pressetour für seinen nächsten potentiellen Oscar-Kandidaten: Emancipation.

Bereits im Oktober wurde der Film zum ersten Mal einem kleinen Publikum gezeigt. Die ersten Reaktionen zu Emancipation waren euphorisch. Jetzt stellt sich Smith weiteren Interviews. Gegenüber Entertainment Weekly blickt er auf die Oscar-Nacht zurück, in der er dem Chris Rock vor laufenden Kameras ins Gesicht geschlagen hat.

Vor Emancipation: Will Smith reflektiert den Oscar-Skandal

Smith ist sich bewusst, dass seine Handlungen Konsequenzen haben. Dennoch hofft er, dass die Veröffentlichung von Emancipation nicht darunter leidet.

Das einzige Unbehagen [...] ist, dass so viele Leute spektakuläre Arbeit an [Emancipation] geleistet haben. Ich hoffe, mein Team wird nicht für meine Handlungen bestraft. Ich denke [Regisseur Antoine Fuqua] und [Kameramann Robert Richardson] und Ben und Charmaine – alle haben so spektakuläre Arbeit geleistet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Emancipation schauen:

Emancipation - Trailer (Deutsch) HD

Auch bei seinem gestrigen Auftritt bei der Daily Show war die Oscar-Ohrfeige ein Thema. Smith spricht von einer Nacht, die ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat.

Das war eine schreckliche Nacht, wie ihr euch vorstellen könnt. Es gibt viele Nuancen und Komplexitäten. Aber am Ende des Tages habe ich einfach die Kontrolle verloren. Ich habe in dieser Nacht etwas durchgemacht. Nicht, dass das mein Verhalten rechtfertigen würde ... es gingen sehr viele Dinge in mir vor.

Ein Moment, in dem Smith bewusst wurde, was er getan hatte, war, als sein Neffe ihn fragte: "Warum hast du diesen Mann geschlagen, Onkel Will?" Wie es aussieht, hat sich Smith in den vergangenen Monaten sehr mit dieser Frage beschäftigt. "Das ist nicht, wer ich sein will", gibt er in der Daily Show zu Protokoll.

Emancipation startet am 9. Dezember 2022 bei Apple TV+.

