Will Smith will nach 17 Jahren als Superheld zurückkehren – und Zendaya soll mitspielen

Will Smith arbeitet wohl gerade an mehreren Fortsetzungen seiner größten Hits. Jetzt hat er verraten, dass Hancock 2 geplant ist und Mega-Star Zendaya für eine Rolle anvisiert wird.

Anscheinend setzt Schauspielstar Will Smith in Zukunft auf viel Nostalgie. Vor kurzem berichteten wir erst darüber, dass der Schauspieler an einer Fortsetzung seiner erfolgreichen RomCom Hitch - Der Date Doktor arbeiten soll. Jetzt hat der Star selbst über weitere Pläne eines Sequels zu einem seiner großen Blockbuster-Hits der 2000er gesprochen.

Will Smith will Zendaya für Hancock 2 gewinnen

Laut Variety hat Smith als Gast auf Twitch bei dem kanadischen Streamer Félix Lengyel a.k.a. xQc über eine Hancock-Fortsetzung gesprochen. Viele Details wollte er nicht verraten, doch ein Traum-Casting konnte der Star nicht geheim halten:

Es gibt eine wirklich coole, wirklich coole Idee für Hancock 2. Wir haben noch nicht einmal darüber gesprochen, also verrate ich dir eine kleine Sache – Zendaya ist für eine Rolle in Hancock 2 im Gespräch.

Bis jetzt gibt es noch kein Statement von Zendaya dazu. Smiths Aussagen klingen aber sowieso danach, als würde sich ein Sequel zu Hancock 2 noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden. Von einer offiziellen Ankündigung durch ein Studio sind wir noch weit entfernt. Die Dune- und Challengers-Schauspielerin würde neben Smith aber definitiv große Star-Power mitbringen, um das Projekt sofort sehr interessant zu machen.

Hancock spielte damals mit einem Budget von 150 Millionen Dollar weltweit stolze 629 Millionen Dollar ein , was den Blockbuster 2008 zum vierterfolgreichsten Film des Jahres machte. Schon 2009 gab es erste Pläne für eine Fortsetzung, die jedoch im Sand verlaufen sind.

Wann könnte Hancock 2 im Kino starten?

Da sich die Superhelden-Fortsetzung noch in einem so frühen Entwicklungsstadium befindet, rechnen wir nicht vor 2027 mit einem Kinostart. Zuerst muss das Projekt von Smith erstmal grünes Licht bekommen.

In Hancock spielt Smith den heruntergekommenen John Hancock, der in Los Angeles mit viel Alkohol und ohne Lebensplan vor sich hin lebt – und Superkräfte hat! Als er dem PR-Berater Ray Embrey (Jason Bateman) das Leben rettet, will dieser Hancocks schlechtes Image aufbessern.