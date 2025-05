Neue Yellowstone-Serie kommt wohl früher als gedacht – aber ist dieser Titel ernst gemeint?

Yellowstone wird auch nach dem Ende mit mehreren Serien-Ablegern fortgesetzt. Einer davon, die Fortsetzung zu Beth und Rip, könnte nun sogar schon dieses Jahr starten.

Auch nach dem Ende der Hit-Serie Yellowstone im letzten Jahr und dem Serienfinale des Spin-offs 1923 vor wenigen Wochen ist die Zukunft des Yellowstone-Universums mit mehreren Serien gesichert. Statt jahrelanger Wartezeit könnte eine davon nur noch wenige Monate entfernt sein. Ob es allerdings bei diesem neuen Serientitel für den neusten Taylor Sheridan-Coup bleibt?

Yellowstone will Rip und Beth so schnell wie möglich in eigener Serie zurückholen

Achtung, es folgen Spoiler für das Serienfinale von Yellowstone: Die Ankündigung einer eigenen Serie über Eiskönigin Beth Dutton (Kelly Reilly) und ihren Gatten Rip Wheeler (Cole Hauser) erfolgte schon im Dezember 2024 und spoilerte Teile des Yellowstone-Finales. Denn danach war klar: Die zwei Hauptfiguren würden überleben.

Im Finale von Yellowstone muss nach dem Verlust von Kevin Costners John Dutton auch Jamie Dutton (Wes Bentley) sterben – getötet von Beth und Rip. Die Familie verliert am Ende zwar die Yellowstone-Ranch, genau wie ihr Bruder Kayce gründet Beth aber ihre eigene kleine Farm. An diesem Punkt setzt die geplante Sequel-Serie des Rip & Beth Yellowstone Spin-offs an: Mit ihrem Adoptivsohn Carter (Finn Little) wagen die drei als Cowboys und -girls einen Neuanfang in Dillon, Montana – mitten im Nirgendwo, wo Tourist:innen und Immobilienhaie selten sind.

Bislang schien die Yellowstone-Serie zu Beth und Rip noch ferne Zukunftsmusik. Doch gegenüber Bloomberg deutete Paramounts Co-Chef Chris McCarthy nun an, dass das Spin-off schon diesen Herbst 2025 starten solle. Das ist überraschend schnell.

Das Yellowstone Kayce Spin-off erscheint hingegen erst 2026 beim Sender CBS. Darüber hinaus wird gerade der Ableger The Madison gedreht. Alle drei Serien kommen in den USA zu Paramount+, weshalb sie wohl auch in Deutschland bei dem Streamer erscheinen werden. Darüber hinaus hat die Rip-und-Beth-Fortsetzung nun einen ersten Titel erhalten.

Dutton Ranch: Ist das wirklich der Titel der neuen Yellowstone-Serie?

Offenbar soll die Yellowstone-Sequel-Serie, vorsichtig betitelt, Dutton Ranch heißen. Das macht auf den ersten Blick stutzig, denn episch klingt das nicht gerade. Ob es sich dabei um den endgültigen Seriennamen oder nur um den Arbeitstitel handelt, geht aus McCarthys Aussage nicht hervor.

Da schon die Mutterserie ihren Titel dem Ranch-Namen der Duttons entlehnte, klingt es andererseits nur logisch, dass diese Tradition fortgesetzt wird. Die Yellowstone-Ranch mag Geschichte sein, die Dutton-Familie besteht mit eigenen Ländereien aber fort – ergo: Dutton Ranch. Vor "einfachen Titeln" schreckte das Yellowstone-Universum in der Vergangenheit jedenfalls nicht zurück. Schließlich tragen alle Prequel-Serien wie 1883 einfach nur Jahreszahlen im Titel.

