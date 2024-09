"Wir brauchen mehr von diesen Filmen": Dafür hat Gerard Butler Fan-Mail von Robert Downey Jr. bekommen

Die Action-Filme mit Gerard Butler erinnern eher an die 90er-Filme, als an die CGI-Schlachten und Franchise-Giganten von heute. Und genau dafür erhielt der Schauspieler Lob von Kollege Robert Downey Jr.

An sich scheint die Zeit der Action-Filme aus den 80ern und 90ern vorbei zu sein. Franchises wie das MCU beherrschten in den letzten Jahren die Kinosäle mit gewaltigen CGI-Schlachten, Aliens und Superhelden. Überlebensgroße Helden ohne Superkräfte, die nicht von einer großen Marke getragen werden, scheinen out zu sein. Doch Gerard Butler scheint eine gewisse Ausnahme zu sein. Seine Action-Filme erinnern an vergangene Zeiten, in denen alltägliche Menschen über sich hinauswachsen und zu Helden werden. Zuletzt konnte er mit Plane einen solchen Film abliefern.

Fan-Post von Iron Man himself - Robert Downey Jr. will mehr solcher Filme

In einem Interview mit Uproxx sprach Gerard Butler über seinen Action-Film Plane und auch Action-Filme im Allgemeinen. Plane erinnert an die Action-Filme aus den 90ern. Darin ging es um Menschen, die sich alltäglich anfühlten und es mit übergroßen Problemen zu tun hatten. So ist es auch bei Plane. Gerard Butlers Rolle ist ein Held, jedoch macht er Fehler und ist kein Superheld.

Während des Interviews erwähnte der Schauspieler eine Mail von Marvel-Star Robert Downey Jr. Darin zeigt der Oscar-Preisträger sich als großer Fan der Filme von Butler, vor allem von Olympus Has Fallen:

Nun, es ist lustig, denn Robert Downey Jr. hat mir nach Olympus Has Fallen die netteste E-Mail geschrieben. Das ist die gleiche Stimmung. Er meinte, 'Wir brauchen mehr von diesen Filmen'.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Plane:

Plane - Trailer (Deutsch) HD

Es ist mehr als eine nette Geste, eine solche Mail zu bekommen. Butler fühlte sich dadurch bestätigt in dem, was er tut und liebt. Filme wie Plane geben ihm die Möglichkeit, dem Publikum Momente zu bieten, in denen sie wirklich mitfiebern können:

Das sind die Filme, die ich als Kind in New York gesehen habe, wo die Leute die Leinwand anschreien und mit Gegenständen werfen und ‘Nein!’ rufen und applaudieren und jubeln.

Gerard Butler-Hit soll weitergehen

Und der Erfolg gibt ihm recht. Aus Olympus Has Fallen wurde eine ganze Trilogie, deren vierter Teil Night Has Fallen 2026 erscheinen soll. Und auch seine anderen Action-Filme sind erfolgreich, wenn auch nicht so große Blockbuster wie die Filme aus dem Marvel-Universum. Dennoch haben diese Action-Filme ihren Platz in den Kinos und auch ihr Publikum redlich verdient. Und sie spielen genug ein, dass Gerard Butler auch weiterhin Action-Kracher wie früher machen kann.