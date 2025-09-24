Wird Sylvester Stallone je wieder Rocky und Rambo machen? Derzeit feiert er woanders große Erfolge

Alle reden über Sylvester Stallones neue Serie Tulsa King – doch seine Karriere begann schon in den 70ern mit Rocky und Rambo. Wir verraten euch, wie die Chancen auf ein Comeback stehen.

Der 79-jährige Sylvester Stallone denkt offenbar noch lange nicht an den Ruhestand: In der Serie Tulsa King zeigt der Schauspieler wieder einmal beeindruckend, wie viel Biss er noch in sich hat. Hier spielt er bereits in der 3. Staffel einen zwangsversetzten Mafia-Boss in Oklahoma – laut Moviepilot Stallones beste Rolle seit 1982.

Vor über 50 Jahren gelang Sylvester Stallone der große Durchbruch. Seine Karriere begann mit Action-Klassikern wie Rambo und Rocky, bei denen er auch am Drehbuch beteiligt war – aber wie stehen die Chancen auf eine Rückkehr in seine ersten Rollen?

Sylvester Stallones erbitterter Streit mit dem Rocky-Franchise

Die Rolle von Rocky stammt aus seiner eigenen Feder: Nach einem echten Boxkampf kreierte Sylvester Stallone die Geschichte um den Boxer, die mittlerweile neun Teile umfasst. Nach Rocky 1-6 folgten drei Filme aus dem Spin-off-Universum Creed - Rocky's Legacy, in dem Michael B. Jordan die Hauptrolle übernimmt.

Während er in Creed - Rocky's Legacy und Creed II noch in einer Nebenrolle dabei war, ist Sylvester Stallone seit Creed III kein Teil des Franchises mehr.

Auch im kommenden Creed 4 wird er laut Quellen wie Screen Rant wohl eher nicht auftreten. Grund dafür ist ein erbitterter Streit mit dem Rocky-Produzenten Irvin Winkler, der sämtliche Rechte an der Filmreihe hält.

So hat Sylvester Stallone den Staffelstab als Rambo abgegeben

Weniger emotional sieht es im Rambo-Franchise aus. Auch die Rolle des traumatisierten Veteranen hat Stallone 1982 selbst mitentwickelt und über fünf Filme hinweg geprägt. Zuletzt stand er 2019 in Rambo: Last Blood vor der Kamera.

Für das kommende Prequel John Rambo gibt er die Rolle jedoch an einen würdigen Nachfolger ab: Von nun an ist es ein bekannter Netflix-Star, der Rambos Vorgeschichte spielt.

Im neuen Film ist Stallone weder hinter noch vor der Kamera involviert. Zwar hatte er zuvor noch einen Plan vorgeschlagen, wie er selbst einen jungen Rambo spielen könnte. Dieser wurde aber nie Wirklichkeit und nun fällt es Stallone offensichtlich leichter, den Staffelstab weiterzugeben als bei seiner Rolle als Rocky. Sein Interesse an dem Franchise scheint dennoch nicht erloschen – womöglich erleben wir ihn hier eines Tages wieder in Aktion.

Bleibt Sylvester Stallone von jetzt an bei Tulsa King?

Vermutlich schon – zumindest vorerst. Der grandiose Erfolg von Tulsa King hat Stallones Karriere von Neuem aufleben lassen. Eine 4. Staffel wurde bereits bestätigt und hält den Action-Star wohl erst einmal gut beschäftigt.

Dass er eines Tages zurück in die alten Rollen schlüpft, ist eher unwahrscheinlich. Wenn die KI-Verjüngung einen großen Durchbruch feiert, ist eine Rambo-Rückkehr aber wohl wahrscheinlicher als die große Rocky-Versöhnung: Doch vielleicht sind die harten Action-Zeiten von Stallone auch endgültig beendet.

Heute erleben ihn Fans in Tulsa King eher mit Zigarre und stilvollen Anzügen – ein würdiger Ruhestand für die Action-Legende, den ihr auf Paramount+ streamen könnt.