Wo ist Emma Watson? Der Harry Potter-Star hat seit 5 Jahren keinen Film gedreht und dafür gibt es einen traurigen Grund

Was macht Emma Watson? Die Hermine-Darstellerin hat sich 12 Jahre nach dem Harry Potter-Ende aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen. Wir erklären, warum.

Das Harry Potter-Trio schlug nach dem Ende der Fantasy-Reihe verschiedene Richtungen ein: Daniel Radcliffe dreht verrückte Genre-Filme. Ron-Darsteller Rupert Grint ist vor allem in Serien zu sehen. Hermine-Darstellerin Emma Watson legte die größte Karriere hin. Sie lieferte mit Die Schöne und das Biest einen Milliarden-Erfolg ab und arbeitete mit Regisseurinnen wie Sofia Coppola (Bling Ring) zusammen.

Seit einigen Jahren ist es ruhig geworden um die Britin: Was macht eigentlich Emma Watson?

Harry Potter-Star Emma Watson verriet dieses Jahr den Grund für ihre Schauspielpause

Der letzte Film, den Emma Watson drehte, war Little Women im Jahr 2018. 2019 wurde die Literatur-Verfilmung von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig veröffentlicht. Zuletzt war Watson in dem Special Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter zu sehen, das ihr bei WOW streamen * könnt.

Sonst hört man wenig von der Schauspielerin. Woran liegt das? In einem Interview sprach Emma Watson im Mai 2023 über ihre aktuelle Karrierephase – und den Grund für ihre inzwischen recht lange Schauspielpause.

Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht besonders glücklich. Ich glaube, ich fühlte mich ein bisschen wie in einem Käfig.

Schon während der Harry Potter-Drehs hatte Watson mit ihrem Schicksal gehadert. Nach Teil 5 beschäftigte sie sich ernsthaft mit einem Rückzug aus der Fantasy-Reihe. So weit kam es schließlich nicht.

Watson fiel es zudem schwer, in Interviews für Filme einzustehen, auf die sie keinen oder kaum kreativen Einfluss hatte, sagte sie.

Mir wurde klar, dass ich nur Dinge vertreten wollte, bei denen ich, wenn sie kritisiert würden, [...] sagen konnte: 'Ja, ich hab das vermasselt, es war meine Entscheidung. Ich hätte es besser machen sollen.'

Wann kehrt Emma Watson zurück?

Warner Emma Watson in ihrem letzten großen Film Little Women

Emma Watson ist beruflich durchaus aktiv – nur eben nicht in dem Bereich, in dem ihre Fans sie kennenlernten. Sie modelt und engagiert sich bei diversen Fashion-Marken. Außerdem setzt sie sich für die Rechte von Missbrauchsopfern und trans Menschen ein.

Zu der geplanten Harry Potter-Serie steht Watson wohl eher kritisch. Eine Beteiligung ist so gut wie ausgeschlossen. Schauspielern abseits des beliebten Fantasy-Franchises will Emma Watson aber wieder. Für das Jahr 2024 kündigte sie ein Kinoprojekt an. Worum es darin gehen soll, ist unbekannt.

