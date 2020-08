Wonder Woman 1984: Neuer Trailer mit Gal Gadot entfesselt Bösewichtin Cheetah

Endlich gibt es einen neuen Trailer zu Wonder Woman 1986. Der zweite Solofilm mit Gal Gadot verspricht ein richtig packender Superhelden-Blockbuster zu werden.

Der ursprüngliche Kinostart von Wonder Woman 1984 im Sommer wurde zwar verschoben, doch das schmälert die Vorfreude auf den kommenden DC-Blockbuster keineswegs. Bereits der erste Solofilm rund um die von Gal Gadot verkörperte Superheldin wusste zu begeistern. Auch der neue Trailer zur Fortsetzung lässt ein aufregendes Abenteuer erwarten.

Wonder Woman mit Gal Gadot auf Blu-ray Zum Deal Zum Nachholen

Im Zuge des DC FanDome war natürlich auch Wonder Woman 1984 ein großes Thema, immerhin zählt der erste Teil bisher als einer der größten Erfolge, die DC zusammen mit Warner Bros. überhaupt hervorgebracht hat. Über 820 Millionen Dollar konnte Wonder Woman vor drei Jahren an den Kinokassen einspielen. Nun sind wir gespannt, was sich Regisseurin Patty Jenkins für die Fortsetzung ausgedacht hat.

Wonder Woman vs. Cheetah im neuen Trailer

Am auffälligsten dürfte natürlich der schon im Titel verankerte Zeitsprung sein. Nachdem wir Wonder Womans Origin-Story vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs erfahren haben, springt ihre Geschichte nun in die 1980er Jahre - ein Umstand, der in jeder Faser des Films zum Ausdruck kommt, angefangen bei der Gestaltung der Set über die Farben der Kostüme bis hin zur Musik, die den Trailer begleitet.

Schaut den neuen Trailer zu Wonder Woman 1984:

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (English) HD

Neben Gal Gadot kehrt in Wonder Woman 1984 auch Chris Pine als Steve Trevor zurück. Wie das genau in die Handlung passt, ist bisher ungewiss. Nachdem die beiden im ersten Teil so eine tolle Chemie miteinander hatten, kann seine Rückkehr für den Film kaum etwas Schlechtes bedeuten. Darüber hinaus gehören Kristen Wiig als Barbara Ann Minerva aka Cheetah und Pedro Pascal als Maxwell Lord dem Cast an.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie gefällt euch der neue Trailer zu Wonder Woman 1984?