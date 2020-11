Wonder Woman 2 im Kino oder als Stream? Schicksal des DC-Starts steht fest

Nach Berichten über einen sehr frühen Streamingstart von Wonder Woman 2 hat das Studio jetzt eine Entscheidung getroffen. Wie auch bei Tenet geht Warner Bros. einen ungewöhnlicheren Weg.

Eine Superheldin soll wohl doch noch das Weihnachtsfest retten. Bisher war der Kinostart von Wonder Woman 1984 für den 23. Dezember 2020 festgelegt. Zuletzt gab es aber Berichte darüber, dass das Studio die DC-Fortsetzung schon einen Monat später als Stream veröffentlichen könnte.

Jetzt hat Warner Bros. eine Entscheidung getroffen und die Veröffentlichung des Sequels mit Gal Gadot konkret beschrieben. Wie auch bei Christopher Nolans Tenet im Sommer hat sich das Studio wieder für einen ungewöhnlicheren Release entschieden, um auf die Schwierigkeiten der aktuellen Corona-Pandemie zu reagieren.

Wonder Woman 2 startet in den USA gleichzeitig im Kino und als Stream

Wie Variety berichtet, wird Wonder Woman 1984 in den USA wie geplant am 25. Dezember 2020 in die Kinos kommen. Gleichzeitig kann der DC-Blockbuster aber auch schon zuhause geschaut werden. Warner veröffentlicht den Film bereits am 25. Dezember als Stream beim eigenen Anbieter HBO Max.

Abonnent/innen des Streamingdienstes können Wonder Woman 1984 dann einen Monat lang gratis ohne zusätzlichen Aufpreis streamen.

Schaut hier den Trailer zu Wonder Woman 2!

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (Deutsch) HD

In den anderen Ländern außerhalb der USA, wo HBO Max noch gar nicht verfügbar ist, soll das Sequel schon eine Woche früher am 16. Dezember 2020 ins Kino kommen.

Zu dieser Entscheidung sagt WarnerMedia Studios-CEO Ann Sarnoff:

Während wir uns in diesen schwierigen Zeiten zurechtfinden müssen, mussten wir innovativ sein, um unser Geschäft voranzutreiben und unseren Fans weiterhin einen hervorragenden Service zu bieten. Dies ist ein erstaunlicher Film, der auf der großen Leinwand wirklich zum Leben erweckt wird. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern werden wir Verbrauchern in den USA, in denen Kinos geöffnet sind, diese Option bieten.

Wir sind uns bewusst, dass viele Konsument/innen aufgrund der Pandemie nicht mehr ins Kino zurückkehren können. Deshalb möchten wir ihnen auch die Möglichkeit geben, Wonder Woman 1984 über unsere HBO Max-Plattform zu sehen.

Wonder Woman 2 in Deutschland?

Bleibt noch die Frage, wie deutsche Fans in den Genuss des DC-Films kommen können. Bei uns ist die Situation zurzeit auch kompliziert. Wegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bleiben die Kinos in Deutschland noch mindestens bis Dezember geschlossen. Da die Maßnahmen nur langsam greifen, ist es aber möglich, dass die Kinos in Deutschland noch den Rest des Jahres geschlossen bleiben müssen.

Im Video ranken wir alle DC-Filme

The Batman und die Zukunft vom DC im Ranking | Von Snydercut bis Wonder Woman

Ein anderes Problem ist, dass es auch in Deutschland noch kein HBO Max gibt. Viele Produktionen des Streamingdienstes landen bei uns in der Regel bei Sky. Ob sich der Pay-TV-Sender Wonder Woman 1984 schnappt und deutschen Fans als Stream anbietet, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch über kommende Infos auf dem Laufenden.

Wollt ihr Wonder Woman 2 unbedingt im Kino schauen oder lieber direkt streamen?