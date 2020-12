Wonder Woman 2 in Deutschland: Stream nicht geplant - Was passiert mit dem DC-Film?

Viele Fans fragen sich, ob Wonder Woman 1984 auch bei uns zu einem Streamingdienst wie Sky als Stream kommen kann. Wir haben bei Warner nachgefragt und eine Antwort.

In den USA wird Wonder Woman 1984 der erste Film sein, der mit der neuen Strategie des Studios Warner Bros. veröffentlicht wird. Neben dem Kinostart Ende Dezember erscheint der DC-Blockbuster parallel sofort bei Warners Streamingdienst HBO Max. Hier kann der Film einen Monat lang gratis im Abo geschaut werden.

Da die Kinos in Deutschland wegen der Corona-Pandemie noch mindestens bis 10. Januar 2021 geschlossen bleiben müssen, kann auch der bisherige deutsche Start von Wonder Woman 2 am 23. Dezember dadurch nicht mehr eingehalten werden. Viele DC-Fans fragen sich momentan, ob der Blockbuster mit Gal Gadot auch in Deutschland zu einem Streamingdienst wie Sky kommen könnte.

Wir haben nachgefragt und eine Antwort zur aktuellen Lage von Wonder Woman 1984 in Deutschland bekommen.

Wonder Woman 2 soll in Deutschland ins Kino kommen - nicht als Stream

Ein Streaming-Angebot wie in den USA mit HBO Max ist für Deutschland nicht geplant. Hierzulande hat Sky einen Vertrag mit Warner abgeschlossen, um Produktionen von HBO Max zu veröffentlichen. Ein Premium-Angebot, bei dem deutsche Abonnent/innen Wonder Woman 1984 Ende Dezember streamen können, soll es aber nicht geben.

Schaut hier einen Trailer zu Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie mir am Telefon mitgeteilt wurde, ist bei uns weiterhin geplant, den Film von Patty Jenkins ins Kino zu bringen. Die Frage ist aber immer noch, wann das möglich sein wird.



Aufgrund der schwierigen Pandemie-Lage ist ein Kinostart von Wonder Woman 2 momentan nicht fest planbar. Sobald es Neuigkeiten von Seiten der Politik zur Öffnung der Kinos gibt, soll ein neuer Starttermin für Deutschland festgelegt werden. Bis dahin müssen sich deutsche DC-Fans allerdings noch weiter gedulden.

Könnt ihr noch länger auf den Kinostart von Wonder Woman 2 in Deutschland warten oder wollt ihr den DC-Film lieber schneller streamen?