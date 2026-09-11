Nächster Star für X-Men-Neuauflage steht fest: In den bisherigen Filmen wurde die Figur komplett gegen die Wand gefahren

Die X-Men haben ihr nächstes Mitglied gefunden. Nachdem vor ein paar Wochen der Hauptcast des Neustarts verkündet wurde, wissen wir jetzt, wer Angel im kommenden Marvel-Blockbuster spielt.

In Avengers: Doomsday werden wir nochmal die alte X-Men-Garde auf der Leinwand sehen. Im Hintergrund laufen jedoch schon die Vorbereitungen für das große Reboot: Mit dem bisher noch unbetitelten X-Men-Film von Thunderbolts*-Regisseur Jake Schreier werden die Mutant:innen neu ins Marvel Cinematic Universe eingeführt.

Wie der stets gut informierte Hollywood Reporter von seinen Quellen erfahren hat, befindet sich Asa Germann in finalen Verhandlungen für die Rolle von Warren Worthington III, besser bekannt als Angel. Ursprünglich hatte der Darsteller für Cyclops vorgesprochen. Der Part ging allerdings, wie wir inzwischen wissen, an Kit Connor.

Asa Germann spielt Angel im neuen X-Men-Film

Angel ist ein klassischer X-Men-Charakter, der von Stan Lee und Jack Kirby geschaffen wurde. Er tauchte bereits in der ersten Ausgabe der Comics 1963 auf und ist vor allem durch die mächtigen weißen Flügel auf seinem Rücken zu einer der am leichtesten wiedererkennbaren Figuren aus dem Marvel-Universum geworden.

Im Kino wurde er bislang sehr stiefmütterlich behandelt. Ben Foster spielte Angel 2006 in X-Men: Der letzte Widerstand in einer kleinen Nebenrolle. Noch undankbarer traf es Ben Hardy, der versuchte, die Figur im Rahmen von X-Men: Apocalypse zehn Jahre später zu neuem Leben zu erwecken. Im Film war er aber kaum präsent.

Mit Germann übernimmt nun ein Schauspieler den Part, der im Zuge von Gen V und The Boys als Sam Riordan erste Erfahrungen mit Superheld:innen sammeln konnte. Darüber hinaus gehörte er zum Cast der Netflix-Serie Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und tauchte in der Horror-Fortsetzung Scream 7 auf.

Das Angel-Casting markiert Germanns erstes großes Blockbuster-Engagement. Der 28-jährige US-Schauspieler schließt sich folgenden Namen im X-Men-Cast an:

Wann startet das X-Men-Reboot im Kino?

Generell zeichnet sich ab: Marvel Studios setzt bei der Zusammenstellung des X-Men-Neustarts neben den üblichen Verdächtigen wie Professor X ebenfalls auf einige Figuren, die in den vorherigen Leinwandadaptionen stark vernachlässigt wurden . Das macht auf den ersten Blick einen, der definitiv Neugier weckt.

Am 4. Mai 2028 werden sich die neuen X-Men im Kino vorstellen. Bis dahin erwarten uns sicherlich einige weitere spannende Updates zur Produktion. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir auch schon in einem der nächsten Avengers-Filme einen kleinen Ausblick auf die X-Men-Zukunft im Marvel Cinematic Universe geboten.