XXL-Gage im Dschungelcamp 2025: So viel verdienen die Stars der RTL-Hitshow wirklich

Der Dschungelcamp-Cast 2025 ist noch nicht bestätigt, doch online wurden bereits die Gagen der Stars ausgeplaudert. So viel verdienen die Dschungelcamp-Teilnehmenden 2025.

Im Januar 2025 ist es wieder so weit: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! kehrt ins TV zurück. Die Realityshow gehört zu den größten Erfolgen bei RTL; kein Wunder, dass der Sender seinen Dschungelcamp-Promis unglaubliche XXL-Gagen zahlt. Schon vor der offiziellen Ankündigung kam heraus, was die Promis im Dschungel 2025 verdienen sollen. Mit Platz 1 hätte wirklich niemand gerechnet.

XXL-Gagen im Dschungelcamp 2025: So viel verdienen die IBES-Promis der 18. Staffel

Kurz vor der offiziellen Cast-Bestätigung verrät die BILD-Zeitung die Gagen der Dschungelstars. Da RTL bisher keine Stellung bezogen hat, sind die Angaben mit Vorsicht zu genießen – in der Vergangenheit stellten sich die BILD-Leaks aber meist als korrekt heraus.

Schlecht verhandelt: Diese Dschungelcamp-Stars bekommen 2025 die niedrigste Gage

Yasin Mohamed – Flirten ist sein Überlebenselixier

Der TV-Gigolo ist im Reality-TV als echter Casanova verschrien. Ob es im Dschungelcamp auch heiß hergeht, bleibt abzuwarten. Seine Gage beträgt zwischen 30.000 bis 70.000 Euro.

Maurice Dziwak – Macho mit Herz

Wer Reality-TV liebt, hat Maurice garantiert schon gesehen. Zuletzt war er bei Kampf der Realitystars dabei und fiel durch altbackene Macho-Sprüche auf. Ob der "Frauenversteher" im Dschungel eine sanftere Seite zeigt? Seine Gage soll 30.000 bis 70.000 Euro betragen und den Geldbeutel des werdenden Papa aufstocken.

Sam Dylan – Kann er nach dem Sommerhaus auch im Dschungelcamp abräumen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sam Dylan spukt seit Jahren durchs Reality-TV und eckt mit seiner provokativen Art an. 2024 konnte er den Sommerhaus-Sieg mit Partner Rafi Rachek einheimsen, obwohl die beiden für einen der krassesten Skandale der Show gesorgt haben. Seine Gage: 30.000 bis 70.000 Euro

Alessia Herren – Im Sommerhaus sorgte sie für Drama

Alessia Herren hat sich im Reality-TV einen Namen als streitsüchtige Furie gemacht. Perfekte Voraussetzung, um im Dschungelcamp für Spannung zu sorgen. 2004 nahm Papa Willi Herren ( †2021) bereits an der Show teil, jetzt darf Alessia zeigen, was in ihr steckt.

Eva Benetatou – Schafft es die Ex-Bachelor-Finalistin diesmal auch ins Finale?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eva Benetatou ist kein beliebtes Gesicht im Reality-TV. Trotzdem – oder gerade deshalb – gibt es sie immer wieder im TV zu sehen. Im Sommerhaus 2020 war sie zum Opfer von heftigem Mobbing geworden, hoffentlich fällt ihre Zeit im Dschungelcamp friedlicher aus. Ihre Gage soll sich auf 30.000 bis 70.000 Euro belaufen.

XXL-Gagen im Dschungelcamp: Sie sind die Topverdiener 2025

Timur Ülker – Nicht der erste GZSZ-Star im Dschungel

Timur Ülker ist ein beliebtes Gesicht bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Jetzt darf der Serienstar im Dschungelcamp ohne Drehbuch glänzen. Seine Zeit in Australien lässt er RTL ganz schön was kosten: Der Schauspieler soll stolze 80.000 Euro einstreichen.

Yeliz Koc – Schlagkräftig & wunderschön

Zuletzt bezauberte Yeliz bei Love Island VIP, jetzt zieht sie in den Dschungel ein. Dass die braunhaarige Beauty auch anders kann, bewies sie bei Der Bachelor 2018 ihre Schlagfertigkeit: Als sie keine Rose bekam, verpasste sie dem Bachelor eine saftige Ohrfeige. Ihre Gage lässt sich sehen: 80.000 Euro.

Nina Bott – Die Schauspielerin will es im Reality-TV wissen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nina Bott wurde als TV-Schauspielerin und GZSZ-Darstellerin berühmt, jetzt versucht sie sich im Dschungelcamp. Für diese Reality-Premiere muss RTL tief in die Tasche greifen: Nina Bott kann sich wohl über eine Gage von 100.000 Euro freuen!

Jürgen Hingsen – Im TV unbekannt, trotzdem spendiert RTL eine XXL-Gage

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jürgen Hingsen wurde als Zehnkampf-Sportler berühmt und hat sogar Olympia-Erfolge gefeiert. Jetzt mit 66 Jahren zieht er in den Dschungel ein. Dafür hat er eine unglaubliche Gage ausgehandelt: Hingsen soll 200.000 Euro bekommen.

Anna-Carina Woitschack – Ihr Ex ist ein Schlagerstar

Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Promi-Dame darf sich über unfassbare 220.000 Euro freuen. Warum RTL der Sängerin so viel Geld bezahlt? Fans hoffen, dass sie pikante Details über ihre Ex-Beziehung zu Schlagerlegende Stefan Mross ausplaudert.

Lilly Becker – Ihr Ex Boris saß hinter Gittern

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lilly Becker wurde an der Seite ihres Ex-Mannes, dem Tennisprofi Boris Becker, bekannt. Wird Lilly im Dschungel private Details über die turbulente Ex-Beziehung verraten? RTL spekuliert wohl darauf, dass Lilly aus dem Nähkästchen plaudern wird; anders lässt sich die unfassbare Gage von 300.000 Euro nicht erklären.

Wann startet das Dschungelcamp 2025?

Ab dem 24. Januar um 20:25 ist so weit: Das Dschungelcamp startet in die 18. Runde. Wie jedes Jahr dürfen sich Fans auf Drama, Stress und ganz viel Emotionen freuen.