Yellowstone-Fortsetzung enthüllt Handlung und 3 Stars, die euch den Ausstieg von Kevin Costner vergessen lassen

Der Serien-Hit Yellowstone wird nach dem Ende von Staffel 5 mit einer neuen Western-Serie fortgesetzt. Jetzt soll der Cast, der die Duttons ersetzen wird, feststehen.

Nach reichlich Drama hinter den Kulissen steht fest: Yellowstone wird bald ohne Hauptdarsteller Kevin Costner fortgesetzt und mit den letzten Folgen von Staffel 5 im kommenden Winter zu Ende gehen. Seit einiger Zeit ist jedoch bekannt, dass die Western-Saga in Form einer Spin-off-Serie danach weitererzählt wird.

Die Western-Fortsetzung wurde bisher unter dem Titel 2024 angekündigt und soll nach dem Finale der Originalserie starten. Jetzt enthüllt TVLine spannende Details zur neuen Yellowstone-Serie. Diese nennt sich nun The Madison und soll schon erste Stars verpflichtet haben. Dutton-Fans sollten sich aber nicht zu früh freuen.

Neue Yellowstone-Serie The Madison hat schon 3 große Stars, um das Kevin Costner-Loch zu füllen

Bisherige Meldungen, dass Matthew McConaughey im Yellowstone-Sequel eine Hauptrolle übernehmen könnte, können ad acta gelegt werden. Der True Detective-Star soll nicht mehr Teil der Serie sein. Allerdings finden sich jetzt drei andere spannende Hauptdarsteller:innen in den finalen Verhandlungen.

Disney/Apple/USA Network Michelle Pfeiffer/Kurt Russell/Patrick J. Adams

Dem jüngsten Bericht zufolge sollen Michelle Pfeiffer (Ant-Man and the Wasp: Quatumania), Kurt Russell (Monarch: Legacy of Monsters) sowie Suits-Star Patrick J. Adams die Hauptrollen in der kommenden Yellowstone-Serie spielen. Darüber hinaus soll auch die aus der Netflix-Serie Immer für dich da da bekannte Schauspielerin Beau Garrett zur Besetzung gehören.

Aber was ist mit den Duttons? Zuletzt berichtete der zuverlässige Branchen-Newsletter Puck im Juni, dass die Yellowstone-Charaktere Rip Wheeler, Beth Dutton und Kayce Dutton ebenfalls in der neuen Serie dabei sein sollen. Wir sollten allerdings davon ausgehen, dass sie nur in Nebenrollen zurückkehren. Denn The Madison dreht sich um eine neue Familie, wie die ersten Handlungsdetails verraten.

The Madison soll der Matriarchin Stacy Clyburn (vermutlich Michelle Pfeiffer) und ihrer Familie folgen. Nachdem sowohl ihr Bruder als auch ihr Schwager bei einem tragischen Flugzeugunglück ums Leben kommen, reisen die Clyburns von New York nach Montana.

Die Dreharbeiten zu The Madison sollen bereits im August 2024 in Montana, New York und Texas starten. Die Produktion überschneidet sich dabei mit den Dreharbeiten zu den finalen Yellowstone-Folgen, für die seit Mai die Kameras laufen. Aufgrund des Montana-Settings kann es natürlich ein Wiedersehen mit bekannten Yellowstone-Charaktere geben. Dazu gibt es aktuell aber noch keine neuen Infos.



Wann starten das Yellowstone-Finale und The Madison?

Nach einer viel zu langen Pause kehrt die 5. Staffel von Yellowstone offiziell am 10. November 2024 in den USA bei Paramount Network zurück. Teil 2 wird voraussichtlich sechs Folgen umfassen, womit das Serienfinale Mitte Dezember zu sehen sein wird. Ein Starttermin für die deutsche Ausstrahlung ist bisher nicht bekannt.

Die Yellowstone-Fortsetzung in Form der Spin-off-Serie The Madison wird 2025 bei Paramount+ an den Start gehen. Darüber hinaus erscheint voraussichtlich Ende 2024 oder Anfang 2025 auch die 2. Staffel der Prequel-Serie 1924 mit Harrison Ford und Helen Mirren in den Hauptrollen.