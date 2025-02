Yellowstone-Serie ehrt verstorbenen Star: So geht es jetzt mit der Rolle in der Western-Fortsetzung weiter

Die Western-Serie 1923 führt zurück ins Yellowstone-Universum und beginnt die 2. Staffel mit einer Widmung für den verstorbenen Darsteller Cole Brings Plenty.

Für Yellowstone-Fans geht nach dem Ende der Kevin Costner-Serie schon jetzt zurück ins Western-Universum. Am vergangenen Sonntag startete bei Paramount+ die grandiose 2. Staffel der Prequel-Serie 1923 mit Helen Mirren und Harrison Ford. Der Staffelauftakt beginnt jedoch mit einer Widmung für den verstorbenen Star Cole Brings Plenty, dessen Rolle in den neuen Folgen neu besetzt werden musste.

Widmung in 1923 Staffel 2: Wer war Cole Brings Plenty?

In der ersten Staffel des Yellowstone-Prequels 1923 war der 1996 geborene, indigene Schauspieler Cole Brings Plenty in einer Nebenrolle zu sehen. Er verkörperte den Native American Pete Plenty Clouds, der sich auf die Suche nach Teonna Rainwater (Aminah Nieves) begibt.

Cole Brings Plenty starb im April 2024 im Alter von nur 27 Jahren. Wie People berichtet, wurde er kurz vor seinem Tod als vermisst gemeldet. Zeitgleich gab die Polizei bekannt, dass Cole als Verdachtsperson in einem Fall gesucht wird, in dem es um den Vorwurf häuslicher Gewalt geht. Wenige Tage später wurde seine Leiche im ländlichen Kansas aufgefunden.

Yellowstone-Fans sind vor allem mit Cole Brings Plentys Onkel Mo Brings Plenty vertraut. Dieser war in 45 Episoden der Western-Serie mit Kevin Costner als Thomas Rainwaters rechte Hand und Sicherheitschef zu sehen.

Umbesetzung in 1923 Staffel 2: So geht es für Pete Plenty Clouds in der Yellowstone-Serie weiter

Obwohl der Charakter Pete Plenty Clouds in nur zwei Folgen der ersten Staffel zu sehen war, nimmt er in der 2. Staffel jetzt eine prominentere Rolle ein. Nach dem Tod von Cole Brings Plenty wird die Figur in den neuen Episoden jetzt von Jeremy Gauna verkörpert, der bereits in dem Yellowstone-Prequel 1883 (allerdings in einer anderen Rolle) sowie dem Netflix-Western American Primeval zu sehen war.

In Staffel 2 ist Pete jetzt ein fester Bestandteil der Storyline rund um Teonna Rainwater. Gemeinsam mit Teonnas Vater Runs His Horse (Michael Spears) reist das Trio in den Süden, um beim Stamm der Comanchen Zuflucht zu finden. Das Reservat wurde allerdings nach Oklahoma verlagert und so stranden sie erstmal auf dem Land eines Ranchers in Texas.

Nach Teonnas traumatischen Erlebnissen in einem katholischen Umerziehungsheim befindet sie sich auch der Flucht und wird in Staffel 2 nun von Priester Renaud (Sebastian Roché) und U.S. Marshal Kent (Jamie McShane) quer durch die USA verfolgt. Diese Gefahr ist allerdings zu Beginn der Season noch weit entfernt und in den ersten Episoden erblüht eine Romanze zwischen der Jugendlichen und dem Bogenschützen Pete Plenty Clouds.

Die 2. Staffel der Yellowstone-Serie 1923 startete am 23. Februar 2025 bei Paramount+. Immer sonntags gibt es eine neue Episode. Die Ausstrahlung acht neuen Folgen wird voraussichtlich am 13. April 2025 abgeschlossen sein.