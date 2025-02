The Walking Dead-Serie mit Negan kehrt zurück: Trailer enthüllt Starttermin und Grund für neuen Zombie-Krieg

The Walking Dead bringt Negan und Maggie bald zurück nach New York City. Jetzt steht fest, wann und wo ihr Staffel 2 der Spin-off-Serie Dead City in Deutschland streamen könnt.

Die Überlebenskämpfe in der Zombie-Apokalypse werden auch nach dem Ende von The Walking Dead mit neuen Spin-off-Serien fortgesetzt. Während The Ones Who Live die Geschichte von Rick und Michonne als Miniserie abschloss, handelt es sich bei den Ablegern The Walking Dead: Daryl Dixon und The Walking Dead: Dead City um fortlaufende Serien, die beide dieses Jahr mit frischen Staffeln zurückkehren.



Den Anfang macht das Spin-off Dead City, das Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) schon bald für einen Zombie-Krieg zurückbringt. Jetzt wurden sowohl das Startdatum für Staffel 2 als auch die ersten zwei Minuten der The Walking Dead-Fortsetzung enthüllt.

The Walking Dead: Dead City Staffel 2 startet im Mai

Lange müssen The Walking Dead-Fans nicht mehr warten. In den USA feiert die 2. Staffel von Dead City am 4. Mai 2025 bei AMC Premiere. In Deutschland starten die neuen Folgen nur einen Tag später, am 5. Mai 2025, exklusiv bei MagentaTV. Immer montags gibt es ein frisches Kapitel der insgesamt acht neuen Episoden zu sehen.

The Walking Dead schickt mit Dead City Staffel 2 Negan und Maggie in einen Krieg

Nachdem die 1. Staffel Maggie und Negan einige Jahre nach dem The Walking Dead-Finale für eine Rettungsmission auf die von Zombies überlaufene Insel Manhattan geschickt hatte, trifft das Duo in der neuen Season erneut in New York aufeinander und findet sich auf gegensätzlichen Seiten eines eskalierenden Konflikts wieder.

Verschiedene Fraktionen aus New York bringen sich in Staffel 2 für einen Ressourcenkrieg in Stellung. Neben dem Startdatum wurden bereits die ersten zwei Minuten der kommenden Season veröffentlicht, die uns noch einmal vor Augen führen, welcher kostbare Rohstoff Manhattan in eine neue Ära führt:

The Walking Dead Dead City – S2 Teaser 2 (Deutsch) HD

Aus den Kadavern der Untoten kann Methangas gewonnen werden, welches zur Herstellung von Strom verwendet werden kann. Unter anderem die Gemeinschaft New Babylon hat es auf diese Ressource abgesehen. New York City muss sich nun gegen die Bedrohung vom Festland verteidigen.

Dafür müssen jedoch zuerst die zersplitterten Bezirke und Banden der Stadt vereint werden. Ausgerechnet Ex-Savior Negan soll diese Aufgabe im Auftrag der mächtigen Anführerin "Die Lady" (Lisa Emery) bewältigen und muss dafür seine frühere Brutalo-Rolle wieder einnehmen – und sich eine neue Lucille basteln.

Wenn die Ausstrahlung der 2. Staffel von Dead City im Juni 2025 abgeschlossen sein wird, müssen The Walking Dead nicht allzu lange auf Zombie-Nachschub warten. Ebenfalls dieses Jahr kehrt auch die Spin-off-Serie The Walking Dead: Daryl Dixon mit ihrer 3. Staffel zurück auf die Bildschirme.