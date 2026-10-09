"Sollte eigentlich Staffel 6 von Yellowstone werden": Dieses Spin-off erzählt die Originalgeschichte weiter

Einer der Yellowstone-Stars, der von Anfang an dabei war, bestätigte nun, dass Staffel 6 der Serie unter dem Deckmantel eines Spin-offs erarbeitet wurde – und wir schauen es längst.

Die moderne Westernerzählung Yellowstone endete etwas überstürzt mit Staffel 5, nachdem Kevin Costner den Serienhit verließ. Die Hoffnung auf Staffel 6 mussten Fans sich nach dem Serienfinale Ende 2024 abschminken. Stattdessen brachte das Dutton-Universum dieses Jahr zwei Fortsetzungen heraus: Marshals und Dutton Ranch.

Nun bestätigte einer der Originalstars das, was viele längst vermutet hatten – eines der Sequels war von Anfang an als Yellowstone-Fortführung angelegt.



Marshals-Star verrät: Dutton Ranch war eigentlich als 6. Staffel von Yellowstone geplant

Gerade ist die 2. Staffel von Marshals: A Yellowstone Story gestartet, nachdem wir erst vor einem halben Jahr die 1. Staffel erhalten hatten (ein Rekord für die kürzeste Wartezeit im Yellowstone-Universum). Der Ableger folgt nach Ende der Mutterserie dem jüngsten Dutton-Sohn Kayce, der als US-Marshal für Recht und Ordnung in Montana sorgt.

Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter sprach Hauptdarsteller Luke Grimes zu seiner Rückkehr auch etwas anderes Interessantes zur Yellowstone-Nachfolge an, als er gefragt wurde, ob er Beth und Rips Serie Dutton Ranch schon gesehen habe:

Ich habe [Dutton Ranch] noch nicht geschaut. Ich hatte fast das Gefühl, dass ein Ansehen [...] meine Vorstellung von dem Tonfall, den wir [in Marshals] anstreben, hätte verfälschen können. Es sind nämlich zwei sehr unterschiedliche Serien. Sie versuchen dort, eine Fortsetzung von Yellowstone zu produzieren. Ihre Serie [Dutton Ranch] war als sechste Staffel von Yellowstone gedacht, mit den Figuren, die noch übrig sind.

Was wir hingegen vorhatten, ist etwas völlig anderes. In dem Wissen, dass sie im Network-Fernsehen ausgestrahlt wird und eine Procedural-Serie [mit 20 Folgen in Staffel 2 bei CBS] sein würde, mussten wir die Formel hier komplett ändern [...]: das Tempo, die Tonalität und die Geschwindigkeit.

Während Marshals eher in Richtung eines actionreichen "NCIS Yellowstone" driftet, fiel vielen Fans schon zum Auftakt auf, dass sich der Tonfall von Dutton Ranch stärker an Yellowstone orientiert. Luke Grimes, der seit Folge 1 Teil der Originalserie war, bestätigte nun, dass sich die Erzählung seiner Serienschwester Beth Dutton (Kelly Reilly) aus der Idee der abgesagten 6. Staffel entwickelt hat. Auch wenn die Texas-Duttons nun eigene Wege gehen. Denn mittlerweile hat Yellowstone-Serienschöpfer Taylor Sheridan Muttersender Paramount verlassen, der die zwei Sequels ohnehin nur noch als ausführender Produzent unterstützt hatte.

Ob es in Zukunft zu einem Crossover der Sequelserien Dutton Ranch und Marshals kommt, um die überlebenden Dutton-Familienmitglieder wieder zusammenzuführen, ist zwar ein Wunsch vieler Fans, bislang jedoch nicht bestätigt. Zumindest eine weitere Yellowstone-Figur stößt in Staffel 2 zu Marshals.

Dutton Ranch kehrt voraussichtlich 2027 mit Staffel 2 zurück – also in gewisser Weise als Yellowstone Staffel 7.

Podcast-Check: So gut ist die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch

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Yellowstone ist zu Ende – und lebt weiter! Seit dem 15. Mai streamt die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch bei Paramount+, in der Beth und Rip in Texas ein neues Leben beginnen. Dutton-Expertin Esther Stroh hat die ersten Folgen gesehen und erklärt, warum bei der Show viel mehr Yellowstone-Feeling aufkommt als beim letzten Ableger Marshals.