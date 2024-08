Die ersten Yellowstone-Bilder zum Staffel 5-Finale sind da – und klären die Fronten ohne Kevin Costner

Yellowstone meldet sich mit ersten Eindrücken zum lang erwarteten 2. Teil von Staffel 5 zurück und gibt auf den Bildern schon einen Einblick, wie die Serie ohne Kevin Costner weitermacht.

Eigentlich sollte Staffel 5b von Yellowstone das große Serienfinale werden, nun sieht es so aus, als könnte es doch eine 6. Staffel mit abgespeckter Besetzung geben. Unabhängig davon bereitet Taylor Sheridans Hitserie sich nach fast zwei Jahren Pause auf die Rückkehr vor und hat jetzt erste Kevin Costner-lose Bilder der neuen Folgen veröffentlicht.



Yellowstone Staffel 5, Teil 2: Erste Bilder stecken Bündnisse ohne Kevin Costner ab

In den finalen Folgen von Staffel 5 soll der Familienkrieg der Duttons sich zuspitzen. Wie die Abwesenheit von Kevin Costners Patriarch John Dutton dann erklärt wird, ist bislang unklar, auch wenn viele vermuten, dass er mittels eines plötzlichen Todes aus der Serie geschrieben wird.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf sehen die ersten Bild-Einblicke in die neue Season überraschend friedlich aus. Doch auch so klären sie die Fronten der drei Geschwister, indem die ersten neuen Fotos uns vor Augen halten, wer auf wessen Seite steht und im Staffel 5-Finale zusammenhalten wird:

Paramount Yellowstone Staffel 5b: Jamie Dutton (Wes Bentley)

Jamie Dutton (Wes Bentley), das Lieblingsziel von Beths unversöhnlichem Hass, ist auf seinem ersten Yellowstone-Bild von Staffel 5b zwar umgeben von seinen politischen Gefolgsleuten, steht familiär allerdings aussagekräftig allein da.

Paramount Yellowstone Staffel 5b: Beth Dutton (Kelly Reilly) & Rip Wheeler (Cole Hauser)

Beth Dutton (Kelly Reilly) hingegen hat Rückendeckung von ihrem Ehemann und John Duttons rechter Hand Rip Wheeler (Cole Hauser). Eine geschlossene Front, die in ihrer Unbeugsamkeit selbst im warmen Abendlicht bedrohlich wirkt.

Paramount Yellowstone Staffel 5b: Kayce Dutton (Luke Grimes) mit Familie

Beim letzten Geschwisterkind Kayce Dutton (Luke Grimes), der in der Vergangenheit immer wieder versuchte, sich von seinem Vater und den Machenschaften der Familie abzusondern, haben klar Ehefrau Monica (Kelsey Asbille) und Sohn Tate (Brecken Merrill) Priorität.

Nach dem Wegfall von Kevin Costners John Dutton werden die drei Geschwister ihren eigenen Weg finden müssen. Eine Versöhnung von Beth und Jamie scheint zu diesem Zeitpunkt aussichtslos. Am Ende könnte also die Unterstützung von Außenseiter Kayce, der in der Vergangenheit häufig versuchte, neutral zu bleiben, über Sieg und Niederlage beim Yellowstone-Erbe entscheiden.

Wann kommt Yellowstone mit den neuen Folgen von Staffel 5 zurück?

Yellowstone startet am 10. November 2024 in den USA beim Paramount Network und wird dann wöchentlich ausgestrahlt. Auch der deutsche Streaming-Start im November steht mittlerweile fest und wird beim Streamer AXN Black erfolgen. Ein genaues Datum steht hier allerdings noch aus.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.

