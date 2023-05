Zu Disney+ kommen dieses Jahr noch 3 Marvel-Serien – und eine bricht mit einer großen MCU-Regel

Marvel hat enthüllt, welche Serien noch 2023 zu Disney+ kommen. Eine wird ganz anders veröffentlicht als alle ihre MCU-Vorgänger. Zwei geplante Projekte gibt es leider erst nächstes Jahr.

Endlich Nachschub! Fast ein Jahr nach She-Hulk: Die Anwältin werden auf Disney+ bald wieder neue Marvel-Serien erscheinen. Wie Marvel im Rahmen der Ankündigungen der sogenannten Disney-Upfronts ankündigte (via Variety ), gibt es 2023 drei neue MCU-Serien und Staffeln, die im Stream starten:

Secret Invasion kommt ab 21. Juni 2023 zu Disney+

zu Disney+ Loki Staffel 2 kommt ab 6. Oktober 2023 zu Disney+

zu Disney+ Echo kommt am 29. November 2023 zu Disney+

Wir stellen euch alle kommenden MCU-Serien des Jahres im Folgenden kurz vor.

Erste Marvel-Serie 2023 auf Disney+: Darum geht's in Secret Invasion

Secret Invasion wird von vielen Marvel-Fans mit Spannung erwartet. Die Serie adaptiert eine beliebte Comic-Storyline, in der Nick Fury (Samuel L. Jackson) fast im Alleingang gegen eine geheime Unterwanderung unseres Planeten durch die außerirdischen Kree vorgeht.



Thors Bruder als Marvel-Zeitreisender: Darum geht's in Loki

Disney Tom Hiddleston in der Loki-Serie

Zum ersten Mal bekommt mit Loki eine MCU-Serie auf Disney+ eine zweite Staffel. Thors schelmischer Bruder (Tom Hiddleston) wird dort erneut durch diverse Zeitebenen reisen. Und seinem Betreuer Mobius (Owen Wilson) auf die Nerven gehen.

Hawkeye-Spin-off mit MCU-Revolution: Darum geht's in Echo

Disney Alaqua Cox in Hawkeye

Echo hält gleich zwei kleine Revolutionen bereit. Immerhin handelt es sich um das erste Serien-Spin-off zu einer MCU-Serie. Im Übrigen wird Marvel den Hawkeye-Ableger als erste MCU-Serie an einem Tag komplett veröffentlichen. In der Serie wagt Maya (Alaqua Cox), in der Mutterserie Elite-Attentäterin und Anführerin der Trainingsanzug-Mafia, einen Neuanfang. Aber auch in ihrem Heimatort holen sie ihre Missetaten aus New York schnell ein.

Auf 2 MCU-Serien müssen Marvel-Fans 2023 leider verzichten

Neben Secret Invasion, Loki und Echo sollten eigentlich noch Ironheart mit Iron Man-Nachfolgerin Riri Williams (Dominique Thorne) und das WandaVision-Spin-off Agatha: Coven of Chaos erscheinen. Laut Variety-Bericht werden beide Projekte erst 2024 starten.

