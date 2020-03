Zum Start von Disney+: Sind alle Prinzessinnen dabei?

Die Prinzessinnen sind bei Disney ein fester Kanon. Fans und Nostalgiker aufgepasst: Zum Start des hauseigenen Streamingdienstes Disney+ sind alle dabei.

Disneys Streamingdienst Disney+ hat für jede Zielgruppe eine eigene Themeninsel geschaffen. Insgesamt sind es 5 große Bereiche, in denen sich hunderte Filme und Serie finden: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic.

Einige von euch werden beim Start des neuen Streamingdienstes bestimmt tiefer ins Programm einsteigen und gezielt nach Filmen und Serien für sich oder die Kinder suchen, mit denen wir alle groß geworden sind. Das trifft garantiert für die Disney-Prinzessinnen zu. Hier gibt es eine klare Botschaft: Alle Prinzessinnen sind beim Start dabei.

Hier kommt ihr zum günstigeren Disney+-Abo

Unter dem Link könnt ihr euch informieren oder ein Abo abschließen: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Das sind alle Prinzessinnen bei Disney+

Die erste Disney-Prinzessin ist mittlerweile 83 Jahre alt. Trotz des hohen Alters ist sie jung geblieben und ein echter Klassiker: Schneewittchen. Im Folgenden findet ihr alle Filme mit den Prinzessinnen in chronologischer Reihenfolge und wie der Kanon sie festschreibt.

Wer genau hinschaut, wird Anna und Elsa vermissen, die beiden Schwestern aus Die Eiskönigin. Dieser Film (sowie die Fortsetzung Die Eiskönigin 2) wird bei Disney+ verfügbar sein, aber er gehört aktuell noch nicht zum Kanon. Auch die Pazifik-Häuptlingstochter Vaiana wird nicht dazugerechnet.

Alle weiteren Kandidatinnen, die irgendwann in Frage kommen, in den Kanon aufgenommen zu werden, könnt ihr ebenfalls sehen: Tinker Bell, Esmeralda, Giselle oder Vanellope. Die Disney-Prinzessinnen und auch jene, die offiziell noch nicht so genannt werden dürfen, vereinen mehr als 80 Jahre animierte Filmgeschichte. Diese nun bei einem Streamingdienst vereint zu sehen, ist beeindruckend und dürfte nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen.



Was meint ihr: Sollen Anna und Elsa in den Disney-Prinzessinnen-Kanon aufgenommen werden?