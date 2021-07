Zwei Marvel-Filme heute direkt nacheinander im TV – inklusive unverzeihlichem Ryan Reynolds-Unfall

Alternatives TV-Programm zu Fußball-EM: ProSieben bringt heute zwei Marvel-Filme, die auf ihre Weise richtig Laune machen. Erlebt Ryan Reynolds in seinem peinlichsten Deadpool-Moment.

Drei Wolverine-Filme aus dem erweiterten X-Men-Universum gibt es, die ersten beiden laufen heute im TV bei ProSieben. Beide sind, zu Unrecht, ein wenig in Vergessenheit geraten, zur Zeit ihrer Veröffentlichung sorgten sie jedoch auf ihre Weise für Aufsehen.

Wolverine-Doppel: Das Marvel-Programm heute im TV bei ProSieben

Im TV: Ryan Reynolds vermasselter Deadpool-Auftritt in X-Men Origins: Wolverine

Fangen wir mit X-Men Origins: Wolverine an, dem ersten X-Men-Solo-Film überhaupt, der im fernen Jahr 2009 erschien. Ich bin Fan dieses naiven X-Men-Splitters, hab ihn schon häufig verteidigt und ihm einen besseren Platz in unserem Ranking der besten Marvel-Filme verschafft

Wolverine in Deadpool 2? Easter Eggs und Geheimnisse in Deadpool 2

von Ryan Reynolds

lässt sich schwer irgendwas schönreden. Deadpool Wade Wilson wird in dem Film zu einer komplett entmenschlichten Kampfmaschine umgebaut und stellte damit eine große Enttäuschung für alle Marvel-Fans dar.

Ryan Reynolds nennt diese Version in der schambehafteten Rückschau seinen "Übungs-Deadpool". Immerhin in wenigen Minuten im ersten Drittel des Films lässt sich schon viel von Reynolds' späterem ironischen Deadpool-Stil erkennen:

Auch das Stunt-Double von Reynolds in dem Film wusste, dass diese Art der Umsetzung eine Verschwendung war. Scott Adkins (bald Gegner von Keanu Reeves in John Wick 4) schwante nichts Gutes :

Ich habe erwartet, das gesamte Deadpool-Kostüm zu sehen. Als sie mich engagiert haben und ich die Entwürfe sah mit dem zugenähten Mund und den Laser-Augen und den Klauen, dachte ich 'Das wird nicht funktionieren'

Im TV: Hugh Jackmans zweiter Solo-Film im sehr brutalen Wolverine: Weg des Kriegers

Für Wolverine-Fans, die vom gesamten ersten Film enttäuscht waren (ehrlich gesagt sind das 99 Prozent der Menschheit) stellte schon +Wolverine: Weg des Kriegers eine kleine Wiedergutmachung dar.

Weg des Kriegers aus dem Jahr 2013 ist zwar ebenfalls ab 12 freigegeben, geht mit dem ruppigen Helden und seinen zwangsläufig blutigen Kräften aber deutlich deftiger um. Regisseur James Mangold kehrte 4 Jahre später mit Logan - The Wolverine zurück und erschuf die hochgelobte Abschiedselegie für Hugh Jackman.

Dass ProSieben die Filme in verkehrter Reihenfolge zeigt, sollte das Double-Feature – geschenkt. Der 4-stündige Ausflug in eine etwas düstere Nische der Marvel-Geschichte lohnt sich so oder so.

