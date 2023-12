10 Jahre Vorbereitung und jetzt das: Netflix startet in 3 Tagen ein 166 Millionen teures Sci-Fi-Universum, das schon vorab extrem viel Spott einsteckt

Einer der größten Sci-Fi-Filme des Jahres erscheint in 3 Tagen bei Netflix. Trotz 10 Jahren Vorbereitung und hohem Budget konnte der Blockbuster viele Kritiker bisher nicht überzeugen.

Selbst die besten Voraussetzungen garantieren kein gutes Endergebnis. Womöglich geht dieser Gedanke gerade Zack Snyder durch den Kopf, wenn er an Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers denkt: Am 22. Dezember 2023 soll das Sci-Fi-Epos für Netflix ein gigantisches Universum starten. Viele Kritiken verreißen den Film aber schon jetzt.

Netflix' Sci-Fi-Hoffnung Rebel Moon steckt Spott ein: "Schäbig aussehender Langweiler"

Rebel Moon dreht sich um die Kriegsveteranin Kora (Sofia Boutella), deren Ruhestand auf einem friedlichen Mond durch grausame Truppen des Imperiums gestört wird. Um sich und ihre Mitbürger vom Joch der Unterdrücker zu befreien, sucht sie die Nachbarplaneten nach Verbündeten ab.

Schaut euch hier den Trailer zu Rebel Moon 1 an:

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers - Trailer (Deutsch) HD

Regisseur Zack Snyder entwickelte Rebel Moon zunächst als Star Wars-Film, als er mit der Post-Produktion von Man of Steel beschäftigt war. 10 Jahre und mehr als 166 Millionen Dollar an Budget später (via Variety ) wird Kind des Feuers sein eigenes Sci-Fi-Universum starten. Das Sequel Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin und diverse weitere Projekte sollen folgen. Laut vielen bisherigen Kritiken beginnt das gigantische Franchise allerdings mit einem ebenso gewaltigen Flop.

IndieWire wünscht, den Film nie gesehen zu haben. Polygon nennt Kind des Feuers einen "schäbig aussehenden Langweiler". BBC konstatiert: "Nichts Interessantes passiert. Es gibt keine Herausforderungen zu meistern, keine Hindernisse zu überwinden und keine Todessterne zu zerstören." Haben zu viel Geld und zu viel Zeit den Film zerstört? In wenigen Tagen können Netflix-Abonnenten sich ein Bild machen.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir blicken zurück auf das Streaming-Jahr 2023 und stellen euch die besten filmischen Begegnungen vor, die wir 2023 bei einem Streaming-Dienst hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.