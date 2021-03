10 umwerfende Bücher kommen im März 2021 als Filme und Serien zu Netflix, Amazon und Co.

Als Buch-Tipps für Filmfans und Serien-Liebende haben wir die Romanverfilmungen zusammengestellt, die uns im März 2021 als Buch-Adaptionen bei Netflix, Amazon, Disney+, im Kino und auf DVD erwarten.

Viele Filme und Serien basieren auf Buch- oder Comic-Vorlagen. Auch im März ist wieder so manche Romanverfilmung unter den Neustarts im Streaming-Bereich bei Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Co., aber auch bei DVD und Kinostarts dabei.

Für Leseratten, die vielleicht vorher noch schnell in die Vorlage reinschnuppern wollen, haben wir alle Buchverfilmungen im März 2021 zusammengetragen.

Die Liste der 10 Literatur-Verfilmungen im März 2021 setzt sich dabei ausschließlich aus den Erstveröffentlichungen und Neuerscheinungen in Deutschland zusammen, die nie zuvor anderswo zu sehen waren. Geordnet haben wir sie euch nach Erscheinungsdatum.

Verfilmte Bücher & Comics: Der März 2021 im Stream

Unter all den Starts bei Disney+, den Neuerscheinungen bei Amazon Prime und den neuen Filmen und Serien bei Netflix im März 2021 finden sich eine ganze Anzahl an Erzählungen, die zuerst als Bücher das Licht der Medienwelt erblickten.



Jugendbuchverfilmung 2021: Moxie bei Netflix

In der Coming-of-Age-Komödie Moxie. Zeit, zurückzuschlagen beschließt eine Schülerin dem sexistischen Status-Denken ihrer Highschool etwas entgegenzusetzen und veröffentlich ein Online-Journal, dass eine schulweite Revolution in Gang setzt. Regie führte hier Amy Poehler.



Film-Start: ab 3. März 2021 bei Netflix

ab 3. März 2021 bei Netflix Buch-Vorlage: Moxie - Zeit, zurückzuschlagen * (2017) von Jennifer Mathieu

Moxie. Zeit, zurückzuschlagen - Trailer (Deutsch) HD

Romanverfilmung im März: Black Narcissus bei Disney+

In der Mini-Serie Black Narcissus stellt sich eine Gruppe Nonnen im Himalaya-Gebirge der lebensfeindlichen Umgebung, wo nicht nur die sexuellen Schwingungen, sondern auch die Ereignisse bald eskalieren.



Serien-Start: ab 5. März 2021 bei Disney+ (Star)

ab 5. März 2021 bei Disney+ (Star) Buch-Vorlage: Schwarzer Narziss (1939) von Rumer Godden, derzeit nur auf Englisch als Black Narcissus * erhältlich

Black Narcissus - S01 Trailer (English) HD

Kinderbuch-Verfilmung 2021: Yes Day bei Netflix

In der Komödie Yes Day trifft die Familie von Jennifer Garner die folgenschwere Entscheidung, den drei Kindern für 24 Stunden alle Entscheidungen zu überlassen - was bedeutet, dass die Eltern zu allem Ja sagen müssen.



Film-Start: ab 12. März 2021 bei Netflix

ab 12. März 2021 bei Netflix Buch-Vorlage: Yes Day * (2009, nur Englisch) von Amy Krouse Rosenthal

Yes Day - Trailer (Deutsch) HD

Liebesroman-Adaption 2021: La Templanza bei Amazon

In der spanischen Serie La Templanza trifft ein reicher Geschäftsmann, der kurz vor dem Ruin steht, in den 1860er Jahren auf eine Frau, die sein Schicksal entscheiden könnte. Ihre Liebesgeschichte entfaltet sich dabei an so unterschiedlichen Orten wie in Mexiko, Kuba und auch Europa.



Serien-Start: ab 26. März 2021 bei Amazon Prime

ab 26. März 2021 bei Amazon Prime Buch-Vorlage: Wenn ich jetzt nicht gehe * (2015) von María Dueñas

La Templanza - S01 Teaser Trailer (Spanisch) HD

Comic-Verfilmung 2021: Invincible bei Amazon Prime

Die Animations-Serie Invincible nimmt sich des gleichnamigen Comics von Walking Dead-Schöpfer Robert Kirkman an. Sie dreht sich um den Jugendlichen Mark Grayson, der nicht nur mit seiner geheimen Identität, sondern auch damit zurechtkommen muss, dass sein Vater der mächtigste Superheld des Planeten ist.



Serien-Start: ab 26. März 2021 bei Amazon Prime

ab 26. März 2021 bei Amazon Prime Comic-Vorlage: Invincible 1 * (2005) von Robert Kirkman und Cory Walker

Invincible - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Modernisierte Klassiker 2021: Die Bande aus der Baker Street bei Netflix

Die Netflix-Serie Die Bande aus der Baker Street verpasst Sherlock Holmes eine Frischzellenkur mit düsterem Twist. Der Meisterdetektiv wird hier zum drogensüchtigen Gauner, der sich Vorkommnissen mit übernatürlichem Einschlag annimmt.



Serien-Start: ab 26. März 2021 bei Netflix

ab 26. März 2021 bei Netflix Buch-Vorlage: lose nach den Sherlock Holmes *-Erzählungen von Arthur Conan Doyle

Die Bande aus der Baker Street - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Verfilmte Romane 2021: März-Adaptionen bei den Kino- und DVD-Starts

Über die Streaming-Dienste hinaus stehen auch im Bereich der Heimkino- und Kinostarts einige Buchverfilmungen in den Startlöchern. (Wobei insbesondere die Kinostarts aber mit Vorsicht zu genießen sind, weil sie sich mit einer Lockdown-Verlängerung jederzeit verschieben können.)

Nur ein einziges Leben - Trailer (Deutsch) HD

Im Laufe des Monats März können sich die Starts einiger Buchverfilmungen natürlich noch verschieben und auch neue Literatur-Adaptionen 2021 können kurzfristig dazukommen.

