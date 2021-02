Deadpool 2 und noch mehr knallende Action bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien im März

Netflix trumpft im März mit vielen neuen Filmen und Serien auf. Uns erwartet neben Deadpool 2 ein Action-Kracher mit Vin Diesel sowie ein Rachethriller mit Olga Kurylenko.

Soeben hat Disney+ sein Streaming-Angebot mit über 300 neuen Filmen und Serien aufgestockt, da zieht Netflix nach und präsentiert seine Monatsvorschau für den März 2021. Wir haben die größten Blockbuster für euch herausgesucht. Weiter unten im Artikel findet ihr die große Liste mit allen Neuerscheinungen.

Nach James Bond: Olga Kurylenko in gnadenlosem Rachethriller

In James Bond 007 - Ein Quantum Trost war Olga Kurylenko als Bond-Girl an der Seite von Daniel Craig zu sehen. Nun schlüpft sie in dem Netflix-Film Sentinelle in die Rolle einer Soldatin, die sich an dem Mann rächen will, der ihre Schwester vergewaltigt hat. Hier könnt ihr euch den Trailer zu dem Rachethriller anschauen:

Sentinelle - Trailer (English Subs) HD

Freche Marvel-Action: Deadpool sorgt für Krawall bei Netflix

Netflix nimmt Mitte März den zweiten Deadpool-Film mit Ryan Reynolds ins Programm. Ihr dürfte euch auf ein actionreiches Marvel-Feuerwerk voller frecher Sprüche und Referenzen freuen. Inszeniert wurde die Fortsetzung von John Wick-Regisseur David Leitch, der danach auch Hobbs and Shaw ins Kino brachte.

Bald bei Netflix: Vin Diesel holt Xander Cage aus dem Ruhestand zurück

Auch Vin Diesel ist im März mit einem Action-Kracher bei Netflix vertreten. In xXx: Die Rückkehr des Xander Cage nimmt er eine seiner bekanntesten Rollen auf und stürzt sich Hals über Kopf in ein adrenalingeladenes Abenteuer, das weiterhin mit Action-Stars wie Donnie Yen, Ruby Rose und Tony Jaa aufwartet.

Alle neuen Film im März auf Netflix

Alle neuen Serien im März auf Netflix

Das sind alle bisher bekannten Titeln. Für gewöhnlich nimmt Netflix im Verlauf des Monats noch weitere Filme und Serien ins Streaming-Angebot, die zuvor nicht angekündigt wurden.

Welche Filme und Serien schaut ihr im März auf Netflix?